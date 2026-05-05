OGLASILA SE MAJKA NESTALE DEVOJČICE (9) IZ NOVOG SADA: Sinoć smo gledali filmove, otišla je da spava, jutros je nije bilo! Starija ćerka ništa nije čula (FOTO)

Izvor: Kurir.rs

Devetogodišnja devojčica Aljona nestala je u Novom Sadu, a njena majka Natalija K. oglasila se za Kurir i ispričala kako su roditelji shvatili da im nema mlađeg deteta.

Otac je Aljonin nestanak prijavio policiji, potvrđeno.

"Svi smo bili u stanu sinoć i gledali filmove. Ona je nakon toga otišla u svoju sobu koju deli sa starijom sestrom i legla je da spava. Mi smo mislili da spava i nismo hteli da je budimo do 11 ujutru. Kada smo ušli u sobu, videli smo da je nema. Starija ćerka je bila u sobi, ali nije čula ništa, ni u toku noći ni ujutru", kaže nam uplašena majka.

Kako navodi, Aljona na sebi verovatno ima farmerke, svetlu duksericu i patike.

Foto: Printscreen Facebook

"Pozvali smo sve njene drugarice iz škole, kontaktirali i školu, proverili sve parkove u Novom Sadu, ali niko je nije ni video ni čuo. Pretpostavljam da je ona sama izašla iz stana jer se obukla i obula patike. Sa sobom je sigurno ponela i svoju crnu torbu u kojoj obično nosi samo telefon i flašicu vode", rekla je Natalija i dodala:

"Pokušali smo da je pozovemo. Jutros je telefon bio upaljen, ali se nije javljala, a u toku dana se telefon ugasio. Prijavili smo nestanak policiji".

Ako neko ima bilo kakvu informaciju o Aljoni, moli se da odmah pozove policiju.

Autor: A.A.

