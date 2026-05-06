Srbija na udaru kakav se ne pamti! Vojvodina se tresla silinom koja je zatekla sve: Evo ŠTA se dešava

Svedočanstva ljudi koja su juče osetili zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali kažu da su se prozori tresli, kreveti pomerali, vrata udarala o zidove, a psi uznemireno lajali. Sve o potresima u severnoj srpskoj pokrajini otkrio je profesor sa novosadskog Univerziteta.

Mlađen Jovanović, profesor prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, rekao je gostujući u "Dobro jutro, Vojvodino", na RTV1, da je zemljotres od 4,2 stepena po Rihterovoj skali, koji se juče dogodio u Bačkom Monoštoru, blizu maksimuma koji može da se desi u Vojvodini.

- Između 4,5 i 5 se može očekivati na prostoru Banata i Fruške gore. U tom kraju oko Sombora, od 15. veka na ovamo, bilo je pet zemljotresa koji su imali magnitudu 3. Ovo je šesti. Vojvodina je, od ostatka Srbije, najmanje trusna. Što se tiče oštećenja, on je kategorisan na petom stepenu i izaziva manja oštećena. U jednoj crkvi imamo pukotinu na stropu, ali to je visok objekat i veoma star - podvukao je.

On je naveo da se nakon glavnog udara desilo još dva zemljotresa, koja govore da su se blokovi zemljine kore smirili.

- Zemlja je živa. Zemljotres je najefektniji dokaz tektonike. Još uvek ne možemo predvideti zemljotres. Srbiju možemo da podelimo na nekoliko basena - Istočna Srbija je aktivna i Šumadija, Kosovo i Metohije je isto aktivan - rekao je profesor Jovanović i ističe da je huk u vazduhu koji su građani čuli normalan.

Profesor je naveo i da životinje mogu predosetiti potrese. On je podsetio i da na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda postoji priručnik kako se najbolje ponašati tokom zemljotresa.

- Moram da pohvalim RSZ, jako su lepo prikazali poslednja dva, tri zemljotresa. Postoji dokument koji objašnjava zemljotres kroz pitanja i odgovore - zaključio je sagovornik RTV1.

Autor: S.M.