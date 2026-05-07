Muslimanka zbog roditelja raskinula sa dečkom: Javila mu se posle godinu dana, smetala im je SAMO JEDNA STVAR

Iako u današnje vreme verske razlike sve ređe stoje na putu ljubavi i mnoge parove ne sprečavaju da izgrade stabilne i dugotrajne odnose, u nekim slučajevima stvarnost ipak izgleda drugačije.

Kada se umešaju porodična očekivanja i duboko ukorenjena uverenja, emocije često ostaju u drugom planu, a veza počinje da puca pod pritiskom.

Jedna takva situacija pokrenula je veliku raspravu na Reditu, gde je mladić iz Srbije podelio svoju dilemu nakon što mu se bivša devojka, inače islamske veroispovesti, ponovo javila – posle više od godinu dana od trenutka kada je njihovu vezu prekinula upravo zbog protivljenja porodice.

"Raskinuli smo jer sam ja hrišćanin a ona muslimanka"

"Javila mi se bivša devojka posle godinu i po dana. Napravila je lažan profil i poslala mi poruku na instagramu: 'Nedostaješ mi'. Ja sam odgovorio da ne znam sa kim pričam, i pitao da li se mi uopšte poznajemo. Priznala mi je da je ona i da joj puno nedostajem i da želi da se venčamo.

Raskinula je sa mnom jer joj roditelji nisu dozvoljavali da budemo zajedno. Tu ne postoje neki specifični problemi sa mnom: Imam posao, završen master, bio sam divan prema njoj i uvek se trudio, međutim njima je jedini problem bio što je ona muslimanka, ja hrišćanin i zbog toga me nisu podnosili", napisao je on.

"Blokirala me je i izvređala"

Kako je dodao, u prošlosti je ona odlučila da posluša roditelje te ga je tada, navodi, izvređala i blokirala.

"Nije mi jasno, šta hoće sada, rekao sam joj da nisam zainteresovan ni za viđanje a brak tek ne dolazi u obzir. Mislim da tu ne bi bilo sreće. Šta vi mislite?", pitao je on na kraju svoje objave.

"Način na koji te je ostavila je loš"

Njegova objava brzo je postala viralna i pokrenula niz komentara i različitih mišljenja – od onih koji smatraju da se ljudi mogu promeniti uprkos vremenu i okolnostima, do onih koji veruju da su ovakve situacije često znak da se prošlost pokušava vratiti, ali bez realne osnove za novi početak.

"Nacin na koji te je ostavila je loš i samim tim ne vidim poentu da se počinje ponovo. Kada bih stavio sebe u tvoju kožu i pomislio da opet trebam da budem sa nekim ko me je izvređao i od koga sam se ohladio pripalo bi mi muka", napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još oštriji, upozoravajući da se u ovakvim odnosima često ponavlja isti obrazac – uticaj porodice, kolebanje i emotivne oscilacije:

"Možda se pokajala"

"Nemoj, dozvolila je da joj se roditelji mešaju u vezu i izmene mišljenje koje treba da joj bude kristalno čisto u vezi tebe, uticaće ljudi iz okoline ponovo na nju kad se nešto rasklima jer veze su ti rolerkoster. Ne gubi vreme dečko, nađi drugu".

Bilo je, međutim, i onih koji su zauzeli blaži stav, uz poruku da ljudi greše, da se emocije nekad menjaju i da je moguće dati novu šansu.

"Dobro mi svi nekad pogrešimo, možda se i ona pokajala jer je poslušala roditelje, svi pravimo greške nekad… moj stav je ako ima osećanja onda treba nekad dati i novu šansu naravno. A ako nema osecanja sa tvoje strane onda je jasno", zaključio je još jedan korisnik.

Autor: S.M.