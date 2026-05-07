Opasnost kod Novog Sada! Vozilo upravo ide kontra smerom, PAZITE SE

Još jedna jako opasna vožnja usnimljena je na putevima Srbije, ovog puta na Kaćkom mostu u Novom Sadu, gde se vidi kako jedan automobil vozi kontra smerom.

O još jednom u nizu nebezbednom činu na putu obavestili su na Instagram stranici "192_rs".

"Vozilo u kontra smeru na Kaćkom mostu u Novom Sadu", piše na pomenutoj stranici.

Podsetimo, u Srbiji već nedeljama unazad ljudi sa puteva beleže ovakve opasne vožnje, a najgori ishod imala je ona koja se dogodila krajem aprila, tačnije 27, na auto-putu Šabac-Ruma, u blizini petlje kod Hrtkovaca.

U tom stravičnom direktnom sudaru dva automobila život su izgubile četiri osobe.

