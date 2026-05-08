Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili ŠEST MEDALJA: Učestvovalo 148 takmičara

Reprezentacija Srbije, sastavljena od šest učenika Matematičke gimnazije osvojila je šest medalja na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi (Balkan Mathematical Olympiad) koja je se u Solunu održava od 3. do 8. maja, saopštilo je večeras Društvo matematičara Srbije.

"Na takmičenju je učestvovalo 11 zemalja jugoistočne Evrope u zvaničnoj konkurenciji, 13 gostujućih zemalja, kao i drugi tim Grčke, što je ukupno okupilo 148 izuzetno talentovanih takmičara. U veoma zahtevnom takmičenju, svih šest članova reprezentacije Srbije osvojilo je po medalju - ukupno tri srebrne i tri bronzane", navodi Društvo.

Srebrne medalje osvojili su učenici Vladimir Lukić, Nina Šušić i Vanja Jelovac, dok su se bronzanim odličnim okitili Stefan Šebez, Petar Banović i Pavle Damjanović, navodi se u saopštenju i precizira da su svi reprezentativci Srbije učenici Matematičke gimnazije u Beogradu.

Dodaoju da je šestočlana ekipa Srbije odabrana na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete.

"Taj uspeh predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta rada sa matematički nadarenim učenicima u Srbiji, kao i kontinuiteta dobrih rezultata koje naši takmičari postižu na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima", navode iz Društva i dodaju da posebno treba istaći da je ovogodišnja Balkanska matematička olimpijada bila veoma zahtevna, te je uspeh učenika iz Srbije utoliko značajniji.

Rukovodioci tima Srbije bili su Miljan Knežević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Teodor fon Burg iz Matematičke gimnazije u Beogradu.

