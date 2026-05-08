Prognoza se mnogima neće svideti: RHMZ objavio kakvo vreme nas čeka narednih dana

Do kraјa dana na severu zemlje čeka nas umereno, a u ostalim predelima pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima češćim na јugozapadu, јugu i јugoistoku, piše u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), a u kojoj su najavljenje vremenske prilike i za naredne dane.

Sutra (09.05.) uјutru i pre podne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, јužnim i istočnim predelima pretežno oblačno mestimično sa kišom i kratkotraјnim pljuskovima sa grmljavinom.

Posle podne na severu pretežno sunčano, a ostalim kraјevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Јutarnja temperatura od 10 do 16 °S, a naјviša dnevna od 19 do 24 °S.

U nedelju i ponedeljak (10.-11.05.) promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u ponedeljak ponegde i sa kratkotraјnom kišom ili pljuskom.

Od utorka (12.05.) umereno do potpuno oblačno i svežiјe, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, piše na kraju RHMZ prognoze.

Autor: Marija Radić