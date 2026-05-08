Da li ste znali?! Najsmrtonosniji oblik hantavirusa otkriven u Srbiji: Od njega strahuje svet, a nosi ime naše prestonice

Najopasniji hantavirus u Evropi nosi ime Beograda. Ubija 12 odsto zaraženih, izaziva unutrašnja krvarenja i otkazivanje bubrega.

Dok se na luksuznim kruzerima koji plove evropskim morima proglašavaju karantini zbog širenja hantavirusa, naučnici upozoravaju na jezivu činjenicu: najsmrtonosnija varijanta ovog nevidljivog neprijatelja nosi ime naše prestonice i decenijama se krije u našoj neposrednoj blizini!

Naučna potvrda: Beogradski soj je najbrutalniji

Drama koja je počela na turističkim rutama širom Evrope skrenula je pažnju javnosti na Dobrava-Beograd virus (DOBV), patogen koji ne prašta. Iako se različiti sojevi ovog virusa pojavljuju od Nemačke do Rusije, naučna istraživanja potvrđuju da je soj izolovan u Beogradu najagresivniji i najkobniji po čoveka.

Please read and share. Someone on your timeline might need it.



HANTA VIRUS: What You Need to Know



First, a quick background. Hantavirus is not a new virus. It was first discovered near the Hantan River in South Korea in the 1950s. Different versions of it exist around the… pic.twitter.com/i525AYIeVY — ATB ♂️ (@to37867_toyyib) 07. мај 2026.

Stručnjaci u svom radu jasno prave razliku između "blažih" evropskih varijanti i one koja vreba na Balkanu. Dok varijante u Estoniji ili Nemačkoj prolaze gotovo bez simptoma, "beogradski" genotip izaziva stravične posledice.

U naučnom radu koji analizira ovu pretnju stoji zastrašujući zaključak.

- Dobrava-Beograd virus je najvirulentniji (najopasniji) hantavirus u Evropi i odgovoran je za gotovo sve fatalne slučajeve hemoragijske groznice. Redosled opasnosti je jasan: dok su ostali sojevi blaži, genotipovi "Dobrava" i "Beograd" izazivaju teške kliničke slike sa stopom smrtnosti od čak 10 do 12 odsto! - istakli su naučnici.

Dok drugi hantavirusi u Evropi imaju smrtnost manju od 0,1 odsto, Dobrava-Beograd virus (DOBV) je prava "crna udovica" među patogenima.

U zemljama bivše Jugoslavije i Grčkoj, gde dominira najopasniji genotip, stopa smrtnosti se decenijama kreće između 10 i 12 odsto. To praktično znači da se svaki deseti slučaj završava fatalno.

Zašto je ovaj virus opasniji od ostalih?

Za razliku od običnih virusa koji izazivaju stomačne tegobe na brodovima, DOBV napada direktno bubrege i izaziva unutrašnja krvarenja (hemoragijsku groznicu).

Smrtnost bez premca: Svaki deseti zaraženi ovim sojem ne preživi.

Nevidljivi prenos: Virus se širi preko mikro-čestica koje ostavljaju glodari. Dovoljno je da udahnete prašinu u zaraženom prostoru i pakao počinje.

Simptomi zamke: Prvi znaci su visoka temperatura i bol u mišićima, zbog čega mnogi misle da imaju običan grip ili jaču prehladu, gubeći dragoceno vreme za lečenje.

Evropa na nogama, Srbija u pripravnosti

Pojava hantavirusa na kruzerima podigla je nivo bezbednosti u svim evropskim lukama. Ipak, epidemiolozi upozoravaju da je prava opasnost u unutrašnjosti, u ruralnim predelima i starim objektima gde živi šumski miš – glavni prenosilac najsmrtonosnijeg "beogradskog" genotipa.

Ako ste boravili u prirodi, čistili podrume ili vikendice i osetite nagli skok temperature uz jaku glavobolju, hitno se javite lekaru. Kod Dobrava-Beograd virusa, razlika između života i smrti meri se satima!

Simptomi - Nagla i veoma visoka temperatura. - Bol u donjem delu leđa (znak da bubrezi otkazuju). - Crvenilo lica i očiju (izgledaju kao "zakrvavljene" oči). - Pojava sitnih tačkastih krvarenja po koži.

Čudo i užas u kliničkoj praksi

Najznačajniji i najcitiraniji primer u nauci jeste upravo izolacija virusa iz 1992. godine, koja je zauvek promenila medicinsku mapu Evrope.

U Institutu za imunologiju i virusologiju "Torlak" u Beogradu, naučnici su identifikovali virus kod pacijenta koji je imao najteži mogući oblik hemoragijske groznice sa renalnim sindromom (HGBS). Pacijent je imao masivna unutrašnja krvarenja, potpuni prestanak rada bubrega i dramatičan pad krvnog pritiska.

Ovaj slučaj je bio toliko specifičan jer je pokazao da virus ne napada samo šumske radnike, već može pogoditi bilo koga ko dođe u dodir sa kontaminiranom sredinom. Upravo taj beogradski pacijent postao je "nulta tačka" za definisanje najopasnijeg genotipa na svetu, jer je virus uzet direktno iz njegove krvi bio identičan onom pronađenom u prirodi, potvrđujući direktnu vezu između glodara i smrti čoveka.Dok Evropa prati situaciju na moru, nauka nas podseća da je "najgori od svih" rođen i imenovan baš ovde, u srcu Balkana.

Pomoć uvek možete zatražiti HELPTIM-u.

Autor: Marija Radić