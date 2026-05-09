Dan pobede i Dan Evrope – šta danas znače pad nacističke Nemačke 1945. i Šumanova deklaracija 1950.

Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Centralna ceremonija i ove godine održava se u Moskvi. Obeležavanje i u Beogradu. Istovremeno, 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope, u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje evropskih integracija.

Devetog maja 1945. godine, bezuslovnom kapitulacijom nacističke Nemačke, okončan je Drugi svetski rat u Evropi. Od tada, 9. maj obeležava se kao Dan pobede.

Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu je nešto iza ponoći potpisao feldmaršal Vilhelm Kajtel, u ime Sovjetskog Saveza potpisnik je bio maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Artur Teder.

Ostaci nemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana pružali su otpor u pojedinim delovima Evrope. U Jugoslaviji, do 15. maja.

Istoričar Momčilo Pavlović kaže da se u Ruskoj Federaciji Dan pobede slavi kao dan ponosa, dok u drugim državama nastalim iz Sovjetskog Saveza u svojim proslavama izbegavaju čak i da pomenu Ruse, a posebno antifašizam.

"Isti dan budi različita sećanja i raspoloženja. Rusi imaju osećaj da poraženi diktiraju kako se dan obeležava. Malo njih spominje značaj Moskve, a još manje se govori o pobedi, već o nekom završetku rata na birokratski način", ističe Pavlović.

Navodi da su i Dan pobede i Dan Evrope posebni datumi, ali sa različitim konotacijama.

"U Dan pobede je ugrađena pobeda nad fašistima i nacistima, pre svega Sovjetskog Saveza i naroda. Dan Evrope je vezan za deklaraciju o budućem savezu evropskih naroda kako do nekog novog sukoba nikada ne bi ni došlo", naglšava istoričar.

Datum koji predstavlja definitivni završetak Drugog svetskog rata je 2. septembar, kada je na američkom bojnom brodu "Misuri", u Tokijskom zalivu, Japan potpisao kapitulaciju posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki.

U ratu koji je trajao šest godina, našla se 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procene govore o 50 do 80 miliona poginulih, među kojima je bilo od 38 do 55 miliona civila.

Državna komisija bivše Jugoslavije svojevremeno je objavila da je u ratu stradalo više od 1,7 miliona ljudi, uključujući najmanje 300.000 boraca.

Vojna parada u Moskvi

Dan pobede nad fašizmom 9. maja, Ruska Federacija prvi put posle skoro dve decenije obeležava paradom bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi, gde ruski državni vrh, vojska i veterani odaju poštu milionima stradalih u borbi protiv nacizma.



Ruski mediji Dan pobede predstavljaju kao najvažniji državni i istorijski praznik, simbol nacionalnog jedinstva i pobede Sovjetskog Saveza u Drugom svetskom ratu.

Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Beogradu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodiće u 11 časova državnu ceremoniju polaganja venaca na Groblje oslobodilaca Beograda, povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom.

U 18.00, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, biće održana svečana akademija povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Ovogodišnje obeležavanje specifično je i zbog pojačanih mera bezbednosti usled rata u Ukrajini.

Moskva je ukrašena zastavama, plakatima i simbolima pobede Crvene armije, dok su u centru grada postavljene brojne fotografije ratnih heroja i istorijske instalacije posvećene 1945. godini.

Dan Evrope

Deveti maj obeležava se i kao Dan Evrope, jer je tog dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka, u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama.

Suština njegove ideje bila je u uspostavljanju zajedničkih tela, tačnije odnosa, najpre u proizvodnji i distribuciji uglja i čelika, kao temelja industrijske snage.

Naredne godine osnovana je Evropska komisija za ugalj i čelik, koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu. Četiri decenije kasnije, 1991. godine, u holandskom gradiću Mastrihtu proglašena je Evropska unija.

Evropski savet je 1955. godine odlučio da se dan objavljivanja Šumanovog plana – 9. maj – obeležava kao Dan Evrope.

Autor: D.Bošković