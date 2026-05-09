KREĆE NEVREME: Prete pljuskovi i grmljavina - Beograd na udaru!

Kratkotrajni, ali jaki pljuskovi sa grmljavinom, počeli su na širem području Beograda.
U ovom trenutku, grmljavinski sistem zahvatio je severozapadni obod Beograda, dok će se u narednih sat vremena, padavine premeštati preko Beogradadalje prema jugoistoku.
U prigradskom naselju Rušanj, trenutno pljušti kiša, koja je na duplim saobraćajnim trakama napravila potop.
Temperatura u Beogradu trenutno iznosi 22 stepena Celzijusovih.
Pljuskovi sa grmljavinom ponegde će se zadržati i posle podne.
Razvedravanje očekuje se krajem dana, navodi RHMZ.
Autor: D.Bošković