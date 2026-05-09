'Život mi je visio o koncu' Ispovest Srpkinje koja je preležala mišiju groznicu BUDI JEZU: Trpela sam užasne bolove i gledala kako mi telo raste

"Prvi simptom bila je jeza, onda temperatura, mučnina i povraćanje... Gledala sam kako mi telo raste...", rekla je mlada Ivanjičanka, koja je pre nekoliko godina jedva preživela mišiju groznicu.

Hantavirus, poznatiji kao mišija groznica, nije nepoznat u ivanjičkom kraju tokom berbe malina, kada se gotovo svake godine registruju novi slučajevi zaraze.

Ivanjičanki život visio o koncu

Smrtni ishodi u Srbiji uzrokovani mišijom groznicom nisu toliko česti, ali jednoj Ivanjičanki, pre par godina život je zbog istog virusa visio o koncu.

- Od potpuno zdrave žene ja sam došla u situaciju da mi je život visio o koncu. Prvi simptom je bila jeza, onda je krenula temperatura, mučnina i povraćanje. Mnogo jake bolove sam imala. Gledam svoje telo i vidim kako ono raste, zbog posledice gomilanja tečnosti u mom organizmu, a samo zahvaljujući lekarima na VMA, sestrama i profesorima ja sam preživela. To je bila danonoćna bitka za život i ne bih poželela nikome da doživi ono što sam ja - rekla je za RINU mlada žena koja je jedva preživela mišju groznicu pre par godina.

Ljudi se zaraze u prirodi

Virusi i bakterije za leptospirozu i mišiju groznicu mogu se pokupiti u prirodi, najčešće na seoskom području gde ima dosta stoke i poljskih miševa.

Čovek se inficira kada dođe u kontakt sa izlučevinama zaraženih jedinki. Oni koji su najugroženiji i podložni ovim infekcijama su ljudi čiji su poslovi vezani za prirodu a to su šumari, berači šumskog voća, veterinari i poljoprivrednici.

Prema rečima dr Aksentija Tošića, period inkubacije traje od 10 do 40 dana, a izvor infekcije može biti zemlja, blato ili kontaminirana voda i vazduh.

- Mokraća koju izlučuju životinje sadrži taj virus koji se razliva i onda osobe koje imaju neke ogrebotine rukama ili nogama, a ne zaštite tu ranu dozvoljavaju da taj infektivni agens uđe direktno u njihovu krv i tako dolazi do obolevanja. U ovom kraju ljudi uglavnom znaju šta je to mišja groznica i leptospiroza, ali retko ko zna koliko je to zaista opasno, kakvi su simptomi i na koji način se mogu zaštititi - rekao je dr Tošić.

Autor: S.M.