NOVI SRPSKI PASOŠ STIŽE 1. JULA! Evo šta se menja i šta će biti sa aktuelnim

Srpski pasoš uskoro dobija novi izgled. Dokument koji građanima Srbije omogućava putovanje u oko 140 zemalja bez vize ili uz olakšan ulazak od 1. jula ulazi u punu primenu u redizajniranoj verziji, sa modernijim dizajnom, unapređenim zaštitnim elementima i novom „burgundi“ nijansom korica.

Kako je saopštio MUP Srbije, građani neće morati odmah da menjaju postojeće pasoše. Novi dokument izdavaće se sukcesivno, odnosno kada važeći pasoš istekne.

Nova boja i moderniji dizajn

Dosadašnji pasoš prepoznatljive bordo boje zameniće nova „burgundi“ nijansa crvene, koja je standard među pasošima zemalja Evropske unije još od 1981. godine. U dizajnu se ističe i stilizovani grb Srbije, prilagođen zvaničnom Malom grbu Republike Srbije, kao i precizniji zlatotisak na koricama.

Jedna od najuočljivijih promena odnosi se na natpise na koricama. Dok su stari pasoši imali oznake na srpskom, engleskom i francuskom jeziku, novi će sadržati samo srpski i engleski jezik. Francuski prevodi biće premešteni unutar dokumenta, na stranu sa ličnim podacima.

Heraldičar Ljubodrag Grujić, autor grba koji se koristi više od decenije i po, izjavio je da mu predstavlja zadovoljstvo što je upravo taj simbol deo novog izgleda pasoša. Istakao je i da kruna na grbu predstavlja simbol državnosti i nezavisnosti Srbije.

Najvažnije razlike između starog i novog pasoša

Tekst na koricama

Naziv države i oznaka pasoša više neće biti ispisivani na francuskom jeziku, već samo na srpskom i engleskom.

Redizajn grba

Grb je grafički pojednostavljen i modernizovan – linije su jasnije i deblje, a detalji stilizovani radi savremenijeg izgleda.

Moderniji font i raspored elemenata

Natpisi i biometrijski simbol na koricama drugačije su pozicionirani kako bi dizajn bio simetričniji i pregledniji.

Unapređene sigurnosne mere

Novi pasoš donosi i niz dodatnih zaštitnih elemenata:

- takozvanu „duh sliku“, odnosno umanjenu fotografiju vlasnika na polikarbonatnoj strani sa podacima

- multitonski vodeni žig sa motivom Belog anđela iz manastira Mileševa

- korice izrađene od posebnog sigurnosnog materijala sa UV zaštitom

- sigurnosnu nit sa stilizovanim krstom i četiri ocila, kao i natpisom „Republika Srbija“

- zaštitne elemente vidljive pod ultraljubičastim svetlom

Svaka stranica pasoša biće dodatno zaštićena specijalnim sigurnosnim softverskim rešenjima i grafičkim motivima.

Stari pasoši ostaju važeći

Građani neće imati obavezu hitne zamene dokumenata. Svi postojeći pasoši ostaju validni do isteka roka trajanja navedenog u dokumentu, pa nema potrebe za stvaranjem gužvi u policijskim upravama.

Kako su se menjali pasoši Srbije

Od 2000. godine Srbija je prošla kroz dve velike promene pasoša, uglavnom zbog promena državnog uređenja.

Do 2008. godine korišćen je tamnoplavi pasoš Savezne Republike Jugoslavije. Nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore uveden je prvi biometrijski pasoš Republike Srbije – prepoznatljiv po jarkocrvenim koricama i ugrađenom čipu.

Novi model, koji od jula ulazi u primenu, predstavlja treću veliku promenu izgleda srpskog pasoša i donosi moderniji dizajn, viši nivo zaštite i vizuelno usklađivanje sa savremenim evropskim standardima.

Autor: Jovana Nerić