Srbija na udaru superćelijskih oluja: Nebo se otvara, stiže grad od 3 cm - Ovi okruzi su prvi na meti

Srbiju u ponedeljak i utorak očekuje serija snažnih atmosferskih poremećaja koji će doneti ekstremne vremenske pojave.

Prema najnovijim prognozama, očekuje se razvoj superćelijskih oluja praćenih krupnim gradom i olujnim vetrom, uz neuobičajen pad temperature za ovo doba godine.

Najveća opasnost preti severnom i centralnom pojasu Srbije. Poseban akcenat je stavljen na Zaječarski i Borska okrug, mada su oluje moguće u svim navedenim delovima zemlje.

- Najjače olujne ćelije u ponedeljak, superćelije, će proizvoditi veliku količinu grada do 3 cm u prečniku i udare vetra do oko 25 m/s, sa najvećom verovatnoćom za takve pojave u Zaječarskom i Borskom okrugu, ali će u svojim najjačim fazama razvoja oblaci iste pojave donositi i preko ostatka severnog i centralnog pojasa Srbije. - objavila je metorološka instagram strana Hailz_srbija.

Dolazak hladnog talasa

Nakon prvobitnih oluja, u utorak popodne očekuje se značajnija promena vremena. Dugotalasna dolina sa severozapada usloviće upad neuobičajeno hladne vazdušne mase za mesec maj, što će dodatno destabilizovati atmosferu pre konačnog smirivanja vremena.

Građanima se savetuje oprez i praćenje radarskih snimaka, s obzirom na to da su predviđeni udari vetra od 90 km/h (25 m/s) i značajna količina padavina u kratkom vremenskom periodu.

