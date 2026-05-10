Obustava saobraćaja na OVOJ deonici: Ako krećete na put, jednu stvar morate da znate da ne ostanete ZAGLAVLJENI

Vozače koji se kreću auto-putem autoputem "Miloš Veliki" na deonici između petlji Ljig i Takovo tokom naredna dva dana očekuje izmena režima saobraćaja zbog radova na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje u tunelu Veliki Kik.

- Od sutra 11. maja od 10 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj kroz desnu cev tunela, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a od 12. maja, takođe od 10 do 18 časova, saobraćaj će biti obustavljen kroz levu cev tunela, a vozila će se dvosmerno preusmeravati kroz desnu tunelsku cev - kazali su za RINU u preduzeću "Putevi Srbije".

Dodatni zastoji mogući su i na pojedinim drugim deonicama zbog aktuelnih radova. Na putu Arilje – Prilike, u mestu Prilike, od skretanja za Radaljevo do firme "Habit", na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog asfaltiranja kolovoza. Kao alternativni pravac koristi se ruta Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike.

Na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 60 minuta.

