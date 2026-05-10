SUPERĆELIJSKA OLUJA STIŽE U SRBIJU? Dramatične prognoze: Već sledeće nedelje nevreme s grmljavinom, GRADOM I OLUJNIM VETROM

Od ponedeljka do utorka Srbiju očekuje nestabilno vreme sa mogućim olujama, jakim pljuskovima, grmljavinom i gradom, upozoravaju meteorolozi.

Od sutra, odnosno od ponedeljka pa sve do utorka uveče, Srbiju očekuje izražena promena vremena, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost jakih nepogoda, uključujući obilne pljuskove, grmljavinu, olujne vetrove i lokalnu pojavu grada.

Kako najavljuje meteorološka stanica "Hailz Srbija", nekoliko atmosferskih poremećaja preći će preko Srbije od ponedeljka do utorka uveče, donoseći veoma nestabilno vreme, ali i prve superćelijske oluje od početka ove godine.

Kako se navodi, oluja će se kretati se od zapada ka istoku Srbije, proizvodeći olujne razvoje u jugozapadnoj i zapadnoj struji.

Dva dela na udaru u ponedeljak

Tokom ponedeljka glavno područje zahvaćeno grmljavinama biće severni i centralni pojas Srbije.

- U ponedeljak će glavna oblast sa električnom pokrivenošću biti severni i centralni pojas Srbije. U utorak će se glavna oblast sa olujama izmestiti južnije, preko centralnog i južnog pojasa Srbije - navodi „Hailz Srbija“.

Kako najavljuju, tokom dana očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, lokalno obilne padavine i olujni udari vetra, dok će pojedini delovi zemlje biti pogođeni i gradom.

- Pre nego što u utorak popodne dugotalasna dolina sa severozapada izazove upad, za maj mesec, neuobičajeno hladne vazdušne mase, od ponedeljka popodne do utorka sredinom dana će kratkotalasne doline izazvati olujne razvoje u umereno nestabilnoj vazdušnoj masi sa umerenim vrednostima vertikalnog smicanja vetra - dodaje "Hailz Srbija".

Kako prognoziraju, najjače olujne ćelije u ponedeljak mogle bi da donesu grad prečnika do 3 centimetra, kao i snažne udare vetra do 25 m/s, odnosno 90 km/h i to sa najvećom verovatnoćom u Zaječarskom i Borskom okrugu.

- U svojim najjačim fazama razvoja oblaci te pojave donosiće preko ostatka severnog i centralnog pojasa Srbije - najavljuju.

Nakon prvog talasa nepogoda u ponedeljak popodne, severni i centralni delovi Srbije i dalje će biti pod uticajem vlažne i nestabilne vazdušne mase sve do utorka ujutru, upozoravaju meteorolozi.

- Nakon prelaska prvog talasa u ponedeljak popodne, u severnom i centralnom pojasu Srbije će atmosfera biti vlažna i nestabilna do utorka ujutro i još jedne ili dve naknadna iniciranja oluja, pre dolaska glavnog poremećaja u utorak popodne, su izgledna u toj oblasti - najavio je "Hailz Srbija".

Oglasio se RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je da će do kraja dana biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz retku (lokalnu) pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 23 do 28 °C.

U utorak pljuskovi i grmljavine s gradom i olujnim vetrom

Kako dalje najavljuje RHMZ, u ponedeljak (11.05.) promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17 °C, a najviša od 23 do 28 °C.

U utorak (12.05.) nestabilno u svim regionima, a pljuskovi i grmljavine će posle podne biti praćeni jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom uz lokalnu pojavu grada. Temperatura u padu.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, ističu.

U sredu i četvrtak (13–14.05.) kratkotrajna stabilizacija vremena - u većini mesta pretežno sunčano uz sveža jutra, a samo će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, najavljuje RHMZ.

U petak (15.05.) u brdsko-planinskim, a od subote (16.05.) i u ostalim predelima ponovo nestabilno uz smenu sunčanih intervala i čestih pljuskova sa grmljavinom, stoji u najavi RHMZ.

Autor: S.M.