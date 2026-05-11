AKCIJE DAVANJA KRVI DANAS ŠIROM SRBIJE: Institut za transfuziju radi svakodnevno

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na sedam lokacija.
Zvezdara, Gradska opština, autobus 11-15 časova
Loznica, Zdravstveni centar Loznica 9-14 časova
Novi Beograd, Crkva Svetog Velikomučenika Dimitrija, autobus 10-14 časova
Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova
Stari grad, Crveni krst Srbije 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Autor: A.A.