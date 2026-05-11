AKTUELNO

Društvo

AKCIJE DAVANJA KRVI DANAS ŠIROM SRBIJE: Institut za transfuziju radi svakodnevno

Izvor: Kurir.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije ||

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na sedam lokacija.

Zvezdara, Gradska opština, autobus 11-15 časova

Loznica, Zdravstveni centar Loznica 9-14 časova

Novi Beograd, Crkva Svetog Velikomučenika Dimitrija, autobus 10-14 časova

Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova

Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova

Stari grad, Crveni krst Srbije 9-14 časova

Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.

#Davanje krvi

#transfuzija

POVEZANE VESTI

Beograd

DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI NA 7 LOKACIJA: Pomozite nekome, spasite život

Društvo

AKCIJA DAVANJA KRVI ŠIROM ZEMLJE! Pokažite humanost na delu: Evo na kojim mestima danas možete nekome spasiti život!

Društvo

Danas na ovim mestima možete dobrovoljno dati krvi i nekome spasiti život! Budite humani i pomozite!

Društvo

Danas pokažite na ovim mestima humanost na delu i dobrovoljno dajte krv! Vaše malo nekome znači sve!

Društvo

Pokažite humanost na delu! Dobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima, vaše malo nekome znači sve

Beograd

Pokažite humanost na delu jer krvi uvek treba! Evo na kojim mestima možete dobrovoljno dati krv i nekome spasiti život!