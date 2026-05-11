RHMZ IZDAO NIZ UPOZORENJA: Stiže NEVREME, a sutra na Svetog Vasilija Ostroškog pali se i crveni alarm

Pljuskovi, grmljavina, jak olujni vetar i grad najavljeni su za sutra. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Danas, u toku popodneva i večeri, uglavnom na severu Srbije, a sutra - u utorak 12. maja, i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

Vreme danas

Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno:

* pre podne u Vojvodini ponegde sa kišom

* posle podne i uveče u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima mestimično i sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji ponegde mogu biti praćeni i sugradicom ili sitnim gradom.

Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28.

Vreme sutra: Nestabilno, pljuskovi, grmljavine i grad uz jake udare olujnog vetra

Sutra nestabilno u svim regionima, a pljuskovi i grmljavine će posle podne biti praćeni jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom uz lokalnu pojavu grada. Temperatura u padu.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U sredu i četvrtak (13 - 14.05.) kratkotrajna stabilizacija vremena

- u većini mesta pretežno sunčano uz sveža jutra, a samo će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

U petak (15.05.) u brdsko-planinskim, a od subote (16.05.) i u ostalim predelima ponovo nestabilno uz smenu sunčanih intervala i čestih pljuskova sa grmljavinom.

Autor: Marija Radić