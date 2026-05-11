Nestao Milan Prvanov iz Zaječara: Njegov auto pronađen, od njega nema ni traga ni glasa

Milan Prvanov (39) iz Zaječara, radnik borske kompanije Jchx nestao je i za njim policija intenzivno traga dva dana, preneo je Bor info.

"Nestanak je prijavljen pre dva dana i intenzivno se radi na pronalaženju nestale osobe", rečeno je za Kurir u policiji.

Njegov automobil je pronađen parkiran u ataru zaječarskog sela Nikolićevo. Postoje male indicije da se Milan kreće pravcem Nikoličevo - Metovnica.

Mole se građani koji imaju bilo kakvu informaciju, da odmah obaveste policiju. Prijatelji, kolege i svi koji su nestanak prijavili na društvenim mrežama apeluju na sve meštane, lovce, planinare, slučajne prolaznike da ukoliko vide ovog čoveka odmah pozovu policiju.

