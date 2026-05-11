Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju po četiri sata na Batrovcima i Šidu

Izvor: Tanjug, Foto: Uprava Carina

Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, po četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na Bezdanu i Horgošu, po dva sata i Kelebiji, sat vremena.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Autor: S.M.

