DANAS NIGDE NE KREĆITE BEZ KIŠOBRANA: Pljuskovi, grmljavina, vetar i grad širom Srbije, izdato je i UPOZORENJE

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorava se da će biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i gradom, a tamo gde je grmljavina vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni.

Kasnije poslepodne i tokom večeri uz osetan pad temperture vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 kilometara na sat, ponegde i do 120 kilometara na sat.

Jutarnja temperatura će se kretati ood 11 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature biti u pojačanju na jak, kratkotrajno i olujni. Jutarnja temperatura će biti oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.

U Srbiji će naredne sedmice jutra biti sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana će biti promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za utorak, 12. maj 2026.

Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaji sna.

Autor: A.A.