Udružimo se u humanitarnoj misiji: Pošaljite 3030 na 1973 - Da Dejan ozdravi i nastavi normalan život!

Udružimo se u humanitarnoj misiji, kako bi Dejanu omogućili zdrav i normalan život.
Dejanu su dijagnostikovane hronična bubrežna insuficijencija (N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus 5), kao i poremećaj razvoja kostiju uzrokovan poremećajima bubrega (N25.0 Osteodystrophia renalis).
Od januara 2021. godine je stavljen na hronični program hemodijalize na koju odlazi 3 puta nedeljno, a u istom periodu je hospitalizovan u KBC Dragiša Mišović zbog covid pneumonije.
Redovno je praćen od strane lekara u nefrološkoj ambulanti.
Jedinu nadu u ozdravljenje Dejan ima u transplantaciji bubrega na klinici u inostranstvu, ali ovaj vid lečenja zahteva značajna finansijska sredstva koja nije u stanju da samostalno obezbedi zbog čega se obraća svim humanim ljudima da pomognu svojim donacijama kako bi transplantacija bila obavljena u najkraćem roku.
Sredstva su potrebna za transplantaciju bubrega, specijalističke preglede, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Budimo humani! Pomozimo Dejanu!
Autor: A.A.