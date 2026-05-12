Ova greška može da nam uništi automobil: Tiče se motornog ulja

Vozači uglavnom misle da motorno ulje ima neograničen rok trajanja, međutim, to i nije baš tako. Neotvoreno ulje uglavnom može da traje između tri i pet godina, dok otvoreno najviše do dvanaest meseci.

Poznata je navika vozača da kupuju ulje u većin količinama i tako talože u svoje garaže pod izgovorom da "uvek zatreba". Ipak, važan je kvalitet, a ne kvantitet.

To potvrđuje i činjenica da ulje koje se i pravilno čuva na suvom i tamnom mestu neotvoreno, može da traje i do pet godina, dok je slučaj sa već načetim, nešto drugačiji.

Ulje kada se jednom otvori, počinje postepeno da oksidira i upija vlagu iz vazduha, pa je preporučljivo da se potroši u roku od šest do dvanaest meseci, jer u suprotnom može ostaviti posledice po automobil.

Šta je sa uljem u motoru?

Ulje koje je već sipano u motor takođe stari, čak i ako se automobil malo vozi.

Vremenom skuplja vlagu, ostatke sagorevanja i sitne nečistoće, zbog čega proizvođači preporučuju zamenu po određenoj kilometraži ili najmanje jednom godišnje.

Ako ulje promeni miris, postane zamućeno, dobije talog ili primetno promeni gustinu, to je znak da više nije za upotrebu.

