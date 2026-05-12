BUJICA NA ULICAMA KOD ŠIDA: Nevreme napravilo haos u Gibarcu (VIDEO)

Preko Vojvodine premešta se snažan oblačni sistem sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Srbija je od ranog jutra na udaru snažnih oluja sa grmljavinom, obilnim pljuskovima i gradom.

Jakih pljuskova sa grljavinom ima i na jugoistoku Srbije i u dolini Zapadne Morave.

Snažan grmljavinski sistem iz Kolubarskog okruga, Podrinja i Mačve premešta se dalje na istok i zahvatiće do kraja dana Šumadiju, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug.

Ovaj grmljavinski sistem sa obilnim i jaki pljuskovima zahvatio je oko 19 časova i Beograd.

Autor: D.Bošković