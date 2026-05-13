Zemljotres pogodio Srbiju: Jedan deo zemlje zatresao se usred noći

Zemljotres jačine 2 stepena Rihtera pogodio je oko dva ujutru područje Štimlja, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Na osnovu raspoložiih podaaka, epicentar je detektovan na dubini od oko pet kilometara.

Najbliža mesta su Malo Ribare, Novo Rujce, Torina, Mali Alaš, Poturovce.

Vano je napomenuti da je vreme navedeno u tabeli zemljotresa u epicentru Griničko vreme. Lokalno vreme јe za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za јedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena.

S obzirom na intenzitet mala je verovatnoća da se dogodila neka materijalna šteta.

Autor: Marija Radić