Liturgijom u Hramu Svetog Save počelo redovno zasedanje Sabora SPC, služi Porfirije

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arhijerejskom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu kojom načalstvuje patrijarh srpski Porfirije.

Saboru prisustvuju vladike SPC iz celog sveta.

Svečani početak Sabora biće označen tradicionalnim "prizivom Duha Svetog" nakon liturgije.

Radni deo najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela SPC, pod predsedništvom patrijarha Porfirija i uz učešće arhijereja, počeće sutra u kripti Spomen hrama Svetog Save na Vračaru.

Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasedanje počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti koje dostavlja Sveti Arhijerejski Sinod.

Zasedanje će biti nastavljeno razmatranjem izveštaja o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda.

Autor: S.M.

