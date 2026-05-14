Obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije

U Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu danas je obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije i interfobije (IDAHOT+) 2026, u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević rekao je u uvodnom govoru da je u Srbiji načinjen izvesni napredak po pitanju prava LGBT osoba, da možemo oceniti da je stanje donekle dobro, ali da ima još mnogo koraka koje moramo učiniti kao društvo i u institucijama.

"Dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije prilika je da pošaljemo jasnu poruku o tome da Srbija zna svoj put, da je imala veoma veliki broj koraka koje je učinila na prepoznavanju ovih problema, da sada na potpuno drugačiji način govorimo o homofobiji. U mnogim segmentima života, život same zajednice mnogo prihvaćeniji", rekao je Antonijević.

Međutim, on je istakao da pripadnici LGBT zajednice pritužbe i dalje podnose radije preko organizacija civilnog društva nego direktno institucijama.

"Zato je veoma dobro da govorimo o saradnji institucija i civilnog društva, koji su bliži građanima, koji prepoznaju probleme i koji su negde most između građana i institucija. I nezavisna institucija, kakva je moja, takođe se može gledati kao most", rekao je Antonijević.

Naglasio je da je procenat ispunjenja preporuka poverenika nešto manji u oblasti LGBT zajednice.

"Ali moramo reći da su naše vrednosti, vrednosti poštovanja dostojanstva svakog građanina Srbije i mogućnosti da se svaki građanin oseća dostojanstveno u skladu s Ustavom i onim što naš Ustav garantuje", poručio je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

"Demokratija se ne meri zakonima na papiru"

Zamenica šefa Delagacije EU u Srbiji Plamena Halačeva rekla je da reči poput "ujedinjeni" ili "raznolikost" ne znače mnogo kada 55 odsto LGBTIQ+ osoba u EU navodi da se suočava sa uznemiravanjem motivisanim mržnjom, što je porast od 18 odsto u odnosu na 2019.

"Ovogodišnja tema konferencije 'U srcu demokratije' nije samo naslov. To je izazov. Demokratija se ne meri zakonima na papiru, govorima ili konferencijama. Meri se time da li ti zakoni funkcionišu za sve, ne samo za mocne, ne samo za vecinu, vec posebno za ranjive. Kada se LGBTIQ+ osobama uskrati jednakost, bezbednost ili dostojanstvo, to je neuspeh same demokratije", naglasila je Halačova.

Istakla je da je zato je Evropska komisija usvojila svoju prvu strategiju za LGBTIQ jednakost, jer su, kako je rekla, odložena prava uskraćena prava.

"I zato što Evropska unija koja svakoga ostavlja iza sebe nije unija koju smo obećali da ćemo izgraditi", naglasila je Halačova.

Postignut napredak

Ona je istakla da je postignut napredak, da su države članice EU donosile zakone i menjale politika, a da više nego ikada LBGTIQ+ oseća bezbedno da otvoreno kažu šta su.

"Ali evo gorke istine: napredak nije pobeda. Dok je vidljivost rasla, tako su rasle i reakcije. Uznemiravanje motivisano mržnjom je poraslo. Fizičko i seksualno nasilje je u porastu, posebno nad trans i rodno različitim osobama. Ovo jednostavno nisu statistike. Ovo su naši prijatelji, komšije, kolege, koji žive u strahu zbog toga ko su", rekla je Halačova.

"Mladi LGBTQ+ Srbi odrastaju krijući ko su"

Govoreći o situaciji u Srbiji, Halačeva je ocenila da je bilo napretka, ali da se LBGTIQ osobe u našoj zemlji i dalje suočavaju sa govorom mržnje u medijima, nasiljem na ulicama, diskriminacijom u bolnicama i na radnim mestima, i pravnim sistemom koji njihove odnose tretira kao nevidljive.

"Trans osobe se bore sa administrativnim noćnim morama samo da bi bile prepoznate. Mladi LGBTQ+ Srbi odrastaju krijući ko su jer je cena otvorenosti jednostavno previsoka. I to nije samo pravni neuspeh, vec demokratski neuspeh, jer je demokratija koja ne štiti svoje najranjivije demokratija samo po imenu", istakla je Halačeva.

Naglasila je da moramo prestati da tolerišemo nepodnošljivo i da treba da imamo nultu toleranciju za govor mržnje i za zločine iz mržnje.

"Društvo u kome su svi primorani da budu isti nije slobodno društvo. To je društvo koje izaziva strah. Ali društvo koje štiti, poštuje i ceni različitosti - tu leži prava snaga", poručila je Halačova.

"Jednakost je u samom srcu demokratije"

Šef misije Saveta Evrope u Beogradu Janoš Babić rekao je da su za mnoge LGBTIQ+ osobe širom Evrope neprijateljstvo, zastrašivanje i diskriminacija deo njihovog svakodnevnog života, bilo u javnim prostorima, na mreži, na poslu ili jednostavno dok pokušavaju da žive otvoreno i bezbedno.

"Upravo zato je današnji skup važan, jer je deo mnogo šireg i sve hitnijeg razgovora. Sama tema ovog dana podvlači fundamentalnu istinu: jednakost je u samom srcu demokratije. To uključuje i jednakost LGBTQ+ osoba.

Deklaracija iz Rejkjavika, usvojena na najvišem nivou među državama članicama Saveta Evrope, jasno navodi da su dostojanstvo i jednakost temelji modernih evropskih društava", rekao je Babić.

Istakao je da je naša je dužnost da zaštitimo one koji su meta mržnje, da pomažemo vlastima i zajednicama da se efikasno bore protiv govora mržnje i kriminala i promovišemo inkluzivne narative koji ističu vrednost raznolikosti, istovremeno se suprotstavljajuci mržnji i dezinformacijama.

"Ničija prava ne treba ignorisati samo zato što pripadaju manjinskoj grupi. Kao Savet Evrope, ostajemo čvrsti u podršci našim državama članicama dok se usklađuju sa našim zajedničkim standardima i ispunjavaju svoje pravno obavezujuce obaveze prema Konvenciji o ljudskim pravima i drugim ugovorima koje ratifikuju. Ljudska prava, demokratija i vladavina prava nisu samo ideali, to su osnovne vrednosti na kojima Evropa stoji", konstatovao je Babić.

Dodao je da zaštita i jednaka prava nisu predmet pregovora već kamen temeljac svakog demokratskog društva, kao što je istaknuto u novom demokratskom paktu Saveta Evrope i naglasio spremnost te organizacije da pomogne partnerima u ostvarivanju prava LGBTQ+ osoba.

Autor: Iva Besarabić