Mladi u Srbiji sve otvorenije govore o psihološkim problemima i traže pomoć

Sve više mladih u Srbiji prepoznaje simptome depresije i pokazuje spremnost da potraži stručnu pomoć kada im je potrebna, ocenjeno je na tribini „Na kafi sa psihologom“, održanoj pred punom salom Dorćol Platza na temu „Mladi i depresija“.

Vesna Brzev Ćurčić, specijalistkinja medicinske psihologije i jedna od učesnica razgovora, istakla je da je depresivno raspoloženje često povezano sa adolescencijom, periodom intenzivnih fizičkih, emocionalnih i psiholoških promena.

„Depresija kod mladih manifestuje se kao stanje bezvoljnosti, potištenosti i neraspoloženja, a najčešći uzroci su telesne i hormonalne promene, promena škole i okruženja, kao i nerazumevanje prijatelja i članova porodice“, rekla je Brzev Ćurčić. Ona je dodala da je nekada među mladima postojala izražena stigma kada je reč o obraćanju psihologu, dok se danas sve manje ustručavaju da potraže pomoć.

Anđelija Arbutina, apsolventkinja psihologije i volonterka u Psihološkom savetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Beogradu, ocenila je da ohrabruje činjenica da mladi danas otvorenije govore o svojim osećanjima i psihološkim teškoćama.

„Za studente su posebno važna ovakva savetovališta, jer često predstavljaju prvi korak u traženju pomoći“, rekla je Arbutina.

Govoreći o ulozi roditelja, Vesna Brzev-Ćurčić je istakla je da je najvažnije da adolescentima pruže prostor da budu saslušani.

„Prva pomoć koju roditelji mogu da pruže adolescentu jeste pažljivo slušanje, bez komentara, ljutnje i davanja saveta koji nisu traženi. Važno je i da zajedno sa decom razgovaraju sa stručnjacima koji mogu da pomognu da se izazovi odrastanja razumeju i prevaziđu“, poručila je ona.

Tribinu „Na kafi sa psihologom“ organizuje Hemofarm fondacija u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Art komunom Dorćol Platz. Projekat „Na kafi sa psihologom“ sprovodi se od 2019. godine sa ciljem podsticanja javnosti da o mentalnom zdravlju brine jednako odgovorno kao o fizičkom, kao i da psihološke tegobe ne posmatra kao ličnu slabost, već kao zdravstveni problem za koji postoji rešenje ukoliko se stručna pomoć potraži na vreme. Do danas je projekat okupio gotovo 90 stručnjaka i javnih ličnosti, dok su video-sadržaji tribina na YouTube-u zabeležili više od milion pregleda.

Autor: Iva Besarabić