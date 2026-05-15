Kolonija u Ljubičevu - Tačka susreta diplomatije, privrede i kulturnog nasleđa

U autentičnom ambijentu Ljubičeva, gde se vekovima susreću tradicija, kultura i identitet istočne Srbije, danas je održan Diplomatski dan u sklopu kolonijje narodnog veza u organizaciji udruženja Etno mreža, i uz podršku Grada Požarevca. Više od 20 članica Etno mreže je kroz rukotvorine rađene u tehnici tradicionalnog veza, predstavilo nasleđe staro hiljadama godina.

Ovogodišnja tema inspirisana je bogatim kulturnim slojevima Braničevskog okruga, minijaturama sa stilizovanim predstavama fresaka i mozaika antičkog Viminaciuma, kao i motivima Kličevačkog idola, jedinstvene ženske figure paganskog božanstva iz bronzanog doba.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović rekao je da je ergela Ljubičevo danas postala simbol susreta kulture, umetnosti i diplomatije. “Tokom trajanja kolonije veza Ljubičevo je oživelo i pokazalo se koliko je snažna moć umetnosti koja spaja ljude i kulture. Na ovom prostoru se povezuju tradicija i savremeni trenutak, grade prijateljstva i otvaraju nove mogućnosti saradnje i razumevanja. Hvala predstavnicima ambasada i međunarodnim gostima na prisustvu i podršci, jer ćete upravo vi kroz utiske i iskustva preneti sliku o lepoti našeg grada, toplini ljudi i bogatstvu tradicije Požarevca i Srbije”, rekao je Pavlović.

Britanski ambasador u Srbiji Edward Ferguson izjavio je da mu je veliko zadovoljstvo što boravi u Požarevcu, kako kaže, zavičaju Ljubičevskih konjičkih igara i gradu “Plazma keksa“. Govoreći o koloniji veza, ambassador je rekao da je posebno inspirativno videti zajedništvo, prijateljstvo i energiju žena iz Etno mreže. “Žene koje na kolonijama poput ove predstavljaju svoje izuzetne veštine i stvaraju prelepe rukotvorine, ujedno čuvaju duh istorije Požarevca i bogato nasleđe ovog kraja. Kulturno nasleđe ima veliku ulogu u lokalnom razvoju, jer nije samo pitanje čuvanja prošlosti, već temelj građenja snažnije budućnosti”, rekao je Ferguson zahvalivši gradskom rukovodstvu što pokazuju da Požarevac ostaje posvećen osnaživanju žena i unapređenju rodne ravnopravnosti.

Violeta Jovanović, predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a rekla je da kolonije koje Etno mreža organizuje potvrđuju da kultura treba da živi u lokalnim zajednicama i da svaki kraj Srbije, kroz svoje nasleđe i identitet, ima šta da predstavi svetu. “Naše kolonije povezuju ljude, kulture i znanja, ali i pokazuju da nasleđe nije uspomena na prošlost, već važan deo savremenog identiteta Srbije. U vremenu brzih tehnologija i veštačke inteligencije, autentičnost postaje još veća vrednost, a ručni rad, znanje i duh zajednice je nešto što nijedna tehnologija ne može da zameni. Etno mreža nastoji da Srbiju predstavi svetu kroz lepotu naših gradova, kreativnost žena i bogatstvo kulturnog nasleđa”, rekla je Jovanović.

Učestvovale su žene iz Valjeva, Kladova, Pančeva, Sombora, Novog Pazara, Šida, Kruševca, Čente, Zaječara, Loznice, Šapca i Beograda, a domaćin kolonije bilo je udruženje "Kolo srpskih sestara".

