Vozi u KONTRA SMERU i ne koči! Jeziv snimak bahate vožnje iz Kragujevca kruži mrežama

Novi šokantan slučaj bahate vožnje uznemirio je građane Kragujevca, nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak automobila koji se velikom brzinom kreće u kontra smeru.

Na videu se vidi kako vozač potpuno ignoriše saobraćajna pravila i bez trunke opreza ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju, izazivajući paniku među vozačima koji su mu dolazili u susret.

Objava je ubrzo izazvala lavinu reakcija na mrežama, a građani nisu krili bes i ogorčenje zbog još jednog opasnog incidenta na ulicama grada. Ispod snimka nizali su se komentari osude, dok su mnogi zahtevali hitnu reakciju nadležnih.

"Šta se dešava sa vozačima?"

"Svakim danom sve bezobzirnija i bezobraznija vožnja, sve se manje poštuju osnovni saobraćajni propisi, ma strašno!"

"Užas", bili su samo neki od komentara.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da oze pažljivo.

