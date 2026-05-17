VEROVATNOĆA OPASNE POJAVE VRTOGLAVO RASTE: Ovaj vremenski fenomen razvija se brže nego što se očekivalo i mogao bi da traje POLA GODINE! (VIDEO+FOTO)

Vremenski fenomen El Ninjo se razvija u Tihom okeanu brže nego što se očekivalo, a verovatnoća da bi mogao da postane istorijski snažan - redak "super El Ninjo" - tokom jeseni ili zime sve više raste, objavila je meteorološka služba Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA).

Prema proceni američke agencije, verovatnoća da će se ovaj prirodni klimatski fenomen, povezan sa višim temperaturama širom sveta, razviti između maja i jula iznosi 82 odsto.

Kada je reč o trajanju, klimatolozi procenjuju da postoji 96 odsto šanse da će novi El Ninjo potrajati do decembra 2026. ili čak do februara 2027. godine.

Povratak El Ninja pojačava strahovanja od novih ekstremnih temperatura širom sveta, posebno zato što je Svetska meteorološka organizacija (WMO) ranije upozorila da bi moglo da se radi o "super El Ninju".

Prema podacima NOAA, verovatnoća da će El Ninjo da bude "snažan" ili "veoma snažan" sada je porasla na više od 50 odsto.

El Ninjo je prirodni klimatski ciklus koji nastaje kada se tropski deo Tihog okeana dovoljno zagreje da izazove promene u obrascima vetrova u atmosferi, što zatim ima "efekat talasa" na vremenske uslove širom sveta, piše "Si-En-En".

Suše i toplotni talasi mogu se da se pojačaju u nekim regionima, povećavajući rizik od požara i problema sa vodosnabdevanjem, dok su drugi delovi sveta pogođeni obilnim padavinama i poplavama. El Ninjo takođe može da oslabi sezonu uragana u Atlantiku. Na širem planu, doprinosi tome da već povišene globalne temperature zbog ljudskog uticaja na klimu postanu još više. Jači El Ninjo znači i verovatnije i izraženije ove posledice.



El Ninjo se javlja otprilike na svake dve do sedam godina i traje između devet i 12 meseci. Njegova jačina meri se time koliko su temperature mora iznad proseka u delu ekvatorijalnog Pacifika, a najjači je obično tokom zime na severnoj hemisferi.

Slabi El Ninjo uslovi se definišu kada temperatura poraste više od 0,5 stepeni Celzijusa iznad proseka tokom dužeg perioda. Da bi se smatrao veoma jakim ili "super El Ninjom", temperatura mora biti više od 2 stepena iznad proseka.

Trenutno su temperature vode tek nešto ispod praga od 0,5 stepeni, ali se očekuje da će taj prag preći već sledećeg meseca, navodi se u nedeljnom ažuriranju Centra za klimatske prognoze. To je značajna promena u odnosu na prethodno ažuriranje, koje je do juna predviđalo neutralne uslove - dakle ni El Ninjo ni njegova hladnija faza La Ninja.

Najjači El Ninjo u istoriji

Neki klimatski modeli pokazuju da bi ovogodišnji potencijalni super El Ninjo mogao čak da bude i najjači u istoriji merenja. Bio bi to prvi takav događaj još od 2015-2016, koji je bio najjači u podacima NOAA koji se vode od 1950. Ostali snažni El Ninjo događaji zabeleženi su 1997-1998, 1982-1983. i 1972-1973. godine.

Čak i ako ovaj El Ninjo ne dostigne "super" nivo, i dalje se očekuje da bude jak. Jači El Ninjo obično ima snažniji uticaj na globalne vremenske obrasce, iako se posledice ne ostvaruju uvek tačno kako se prognozira. Primera radi, događaj iz 2015-2016. godine doneo je ozbiljnu sušu na Karibima, ali nije proizveo očekivane obilne padavine u južnoj Kaliforniji.

Verovatnija posledica je globalno zagrevanje: El Ninjo povećava šanse da 2026. ili 2027. budu među najtoplijima u istoriji merenja. NOAA je već ranije saopštila da će ova godina vrlo verovatno biti među pet najtoplijih ikada, i to još bez uračunatog dodatnog efekta zagrevanja koji donosi El Ninjo.

The notorious super El Niño of 1877-78 contributed to a global famine that wiped out 3 to 4 percent of the global population.



It was arguably the worst environmental disaster to ever befall humanity.



Are we better prepared now? The evidence says yes 🧵 pic.twitter.com/xbTxhJY8LQ — Ben Noll (@BenNollWeather) 12. мај 2026.



Šta El Ninjo znači za vremenske uslove širom sveta

Sezona uragana: Jači El Ninjo često suzbija nastanak oluja na Karibima i u tropskom Atlantiku, pa tamo ima manje uragana. Suprotno tome, u centralnom i istočnom Pacifiku sezona je aktivnija, što može da poveća rizik za Havaje i jugozapad SAD, u zavisnosti od putanja oluja

Glavni uticaji u SAD zimi: Uobičajene su blaže zime na severu SAD, u zapadnoj Kanadi i na Aljasci, iako povremeni prodori hladnoće i dalje mogu da se dogode. Južni delovi SAD često imaju više padavina i nešto niže temperature jer jača mlazna struja usmerava oluje ka tim regionima

🚨Viene el Súper El Niño muy intenso🚨



Desde abril, el clima ya viene pegando fuerte. Por ejemplo, lo que ocurrió en Lerdo, Durango, es una muestra clara: granizada atípica, viento de hasta 60 kilómetros por hora, inundaciones, árboles caídos, vialidades colapsadas y muerte… pic.twitter.com/NkX8WX7Uvb — Fernanda Familiar (@qtf) 14. мај 2026.

Ekstremi padavina, suše i temperature: Tokom leta slabe monsunske kiše u Indiji i jugoistočnoj Aziji. Na Karibima se često pojačava suša. Suve i tople zime tipične su u delovima južne i istočne Azije. U jugoistočnoj Africi mogu se pogoršati uslovi suše tokom leta južne hemisfere, od decembra do februara

Autor: D.Bošković