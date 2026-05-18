PA OVO JE HIT! ČAČANIN TUŽIO HOTEL JER SU NJEGOVOJ ŽENI OTKRILI S KIM JE PROVEO NOĆ: Dosad nezapamćen slučaj stigao i pred sud, zaplet je za film

Nakon toga ponovo je otišao na službeni put, ne sluteći da se njegova žena tada ozbiljno posvetila istrazi gde je i sa kim proveo noć.

Četrdesetčetvorogodišnji Čačanin tužio je hotel u kom je prenoćio zajedno sa prijateljem i još dve ženske osobe, jer je hotelsko osoblje do najsitnijih detalja njegovoj supruzi otkrilo sa kim je proveo noć.

Slučaj je dospeo na sud jer je postupak zaposlenih u hotelu imao za posledicu to što je njegova žena pokušala da se ubije, misleći da je muž prevario.

Naime, Čačanin je početkom oktobra prošle godine sa prijateljem iz Čačka krenuo u Suboticu, da bi dovezli njegov kamion. Međutim kako je njegov prijatelj bio u pripitom stanju, odlučili su da prenoće u Beogradu.

- Otišli smo u taj hotel i tada je moj drug u društvo pozvao dve prijateljice. Oni su bili u jednoj, a ja sam prenoćio u drugoj, dnevnoj sobi, tog apartmana. Sutradan kada sam došao kući, krenuli su problemi - priča Čačanin dodajući da je još tada primetio da je njegova supruga ljuta, ali da na to nije previše obraćao pažnju, jer je zbog prirode posla i ranije često bio odsutan od kuće. On je nakon toga ponovo otišao na službeni put, ne sluteći da se njegova žena tada ozbiljno posvetila istrazi gde je i sa kim proveo noć.

- Nakon nekoliko dana kada sam se ponovo vratio s puta, suprugu sam pronašao u voćnjaku, oko 30 metara od kuće. Ležala je na travi sa prerezanim venama. Neposredno pre toga ona je od hotela dobila sve detalje mog boravka u hotelskoj sobi…vreme kada sam se prijavio i odjavio, ko je sve u tom apartmanu boravio, sa sve fotografijama i snimcima s kamera hotelskog video nadzora. Dostavili su joj i imena ženskih osoba koje je prijatelj pozvao i kome su one pravile društvo te noći. Bio sam van sebe, nisam znao šta se dešava, niti mi je palo na pamet šta bi mogao da bude motiv za strašan čin koji je zamalo uništio našu porodicu - priča naš sagovornik dodajući da inače živi u srećnom braku u kom je sa suprugom dobio troje dece.

- U trenutku kada je sebi pokušala da oduzme život, supruga nije znala da je trudna. Sada čekamo četvrtu prinovu, uspeo sam da joj i dokažem da s tim devojkama te noći ništa nisam imao - kaže Čačanin.

U sudskom sporu koji će se voditi pred Osnovnim sudom u Čačku, druga strana u odgovoru na tužbu tvrdi da je samim ulaskom u hotelsku sobu Čačanin dao pristanak za obradu podataka o ličnosti, budući da je to definisano njihovim internim aktom. Dodaju da je tamo i navedeno da hotelsko osoblje podatke o gostima može dostavljati trećim licima.

Advokat našeg sagovornika smatra da je to u direktnom sukobu sa Ustavom RS, a potom i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

- Čin zaposlenih u hotelu je nečuven. Tačno je da hotelsko osoblje može podatke o gostima dostavljati trećim licima, ali je Zakonom tačno navedeno u kojim situacijama je to dozvoljeno, što ovde nikako nije slučaj - izjavio je Ivan Ćalović, advokat Čačanina.

Autor: D.Bošković