POMOZIMO ZAJEDNO MALOM NINKU! Dečak sa autizmom treba pomoć dobrih ljudi za terapije

Ninko Popović, dečak rođen 2019. godine, na svet je došao kao zdrava i vesela beba. Njegovi prvi dani bili su ispunjeni osmesima, igrom i bezbrižnošću, a roditelji su verovali da ih čeka jedno srećno i bezbrižno detinjstvo. Međutim, tokom njegove druge godine života sve se promenilo.

Kako priča njegov otac Dušan, Ninko je iznenada prestao da reaguje na svoje ime, izgubio je kontakt očima i počeo da pokazuje neuobičajene oblike ponašanja. U početku su se roditelji nadali da je reč o prolaznoj fazi, ali su sumnje i strah rasli iz dana u dan.

Usledili su brojni pregledi, analize i razgovori sa stručnjacima, nakon čega je uspostavljena dijagnoza F84 – autizam. Tada počinje velika i svakodnevna borba porodice Popović.

„Za Ninka se borimo od njegove druge godine. Ne odustajemo i pokušavamo sve što možemo kako bismo mu omogućili bolji život i priliku za napredak“, kaže njegov otac.

Porodica trenutno prikuplja sredstva za odlazak na terapije u Hrvatskoj kod doktora Vella, koje koštaju oko 4.000 evra. Za njihove mogućnosti, to je izuzetno veliki iznos, ali veruju da bi ove terapije mogle značajno pomoći njihovom sinu.

Roditelji ističu da svaka pomoć znači mnogo, bez obzira na iznos. Cilj je da Ninko ode na terapiju na vreme i dobije šansu za napredak, razvoj i kvalitetniji život.

Humani ljudi koji žele da pomognu mogu to učiniti uplatom na žiro račun:

ŽIRO RAČUN ZA POMOĆ:

200-135546909-76

Telefon za informacije:

063/666-773

Pomozimo zajedno malom Ninku da nastavi svoju borbu i dobije priliku za srećnije detinjstvo.