STIŽE PRAVO PROLEĆNO OSVEŽENJE: Danas sunčano i toplije, temperatura skače do 25 stepeni – evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji nas danas očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, idealno za boravak napolju. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je dan sa umerenom oblačnošću i temperaturama koje će se kretati od jutarnjih 5 pa sve do maksimalnih 25 stepeni u najtoplijem delu dana.

Ipak, meteorolozi napominju da neće u svim delovima zemlje biti potpuno suvo. Na jugu i istoku Srbije pre podne i sredinom dana moguća je slaba, kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, koji na istoku zemlje povremeno može imati i jake udare.

Kakvo je vreme u Beogradu?

U glavnom gradu danas pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a maksimalna dnevna temperatura dostići će oko 24 stepena, što je savršeno za šetnju i aktivnosti na otvorenom.

Prognoza za narednih sedam dana: Da li nam se vraćaju pljuskovi?

U narednih nedelju dana zadržaće se stabilno vreme sa temperaturama koje su u okvirima proseka za ovo doba godine.

Najava za vikend: Ako planirate putovanje ili boravak u prirodi, obratite pažnju na lokaciju. Tokom vikenda i početkom sledeće sedmice kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na istoku i jugu zemlje, dok će u ostalim predelima ostati suvo.

Autor: D.S.