SRPSKE TURISTE VRAĆAJU SA GRANICE ZBOG JEDNE GREŠKE: Ako ovo niste proverili može da vas sačeka ŠOK

Stotine srpskih turista svake sezone suoči se sa situacijom za koju mislimo da može da se desi samo nekome drugome, ne i nama.

Nju ukratko opisuje jedna rečenica - "Ne možete dalje". Ako povratak sa granice sa spakovanim koferima nije odmor kakav smo zamislili, a nije sigurno, neophodno je da izbegnemo najčešće zablude za koje prosto mislimo da se podrazumevaju. Jedna od njih jeste da pasoš "važi ako mu nije istekao rok".

Iskusnim putnicima možda ne bi mogla da se desi omaška poput ove, ali oni koji tek planiraju da se turistički otisnu na inostrano tle mogu upasti u pomenutu zamku pretpostavke, ne znajući da većina stranih država zahteva takozvanu "rezervu" izraženu u mesecima nakon planiranog povratka kući.

Kako se odmor iz snova ne bi pretvorio u administrativni košmar, donosimo vam detaljan vodič kroz pravila koja važe za destinacije na koje naši građani najčešće putuju.

Šengen zona: Čuveno pravilo "plus tri meseca"

Zauzeti mislima o tome kolike zalihe hrane i vode su potrebne da pokriju potencijalno višesatno čekanje na granicama nakon uvođenja EES sistema, može nam se desiti da ne proverimo ono najosnovnije i pre same rezervacije putovanja - koliko nam pasoš važi.

Ako ove godine planiramo da se sunčamo u Grčkoj, Španiji, Italiji ili pak idemo u posetu rođacima u Nemačku, Hrvatsku ili Mađarsku, na snazi su stroga pravila Evropske unije i Šengen zone - pasoš mora da važi najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma povratka u Srbiju.

Dakle, ako na letovanje u kasnom avgustu krećemo sa pasošem koji ističe u oktobru, bićemo vraćeni sa granice.

Još jedan ilustrativni primer: Ako sa letovanja u Grčkoj planiramo da se vratimo 1. avgusta, pasoš mora da nam važi najmanje do 1. novembra iste godine.

Turska, Egipat i Tunis: Zamka od pola godine

Za one koji više vole turski i afrički pesak, pravila postaju znatno restriktivnija, iako nam može biti i više nego primamljivo što pravila EES-a ovde ne važe. Rokovi važenja pasoša se pomeraju na 5 do 6 meseci od povratka u Srbiju.

Turska: Zakon ove zemlje nalaže da pasoš mora da važi najmanje 150 dana (oko 5 meseci) od dana ulaska u zemlju.

Egipat i Tunis: Ovde su propisi još oštriji. Naš pasoš mora biti validan minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Važno je napomenuti da u ovim slučajevima rigoroznu kontrolu vrše same avio-kompanije još na aerodromu u Beogradu ili Nišu. Ako nemamo dovoljno meseci "u rezervi", avio-prevoznik nas uopšte neće pustiti u avion, jer bi u suprotnom morao o svom trošku da nas vrati nazad, uz plaćanje ogromnih kazni.

U komšiluk možemo komfornije, ali oprez!

Znatno opuštenija situacija je ako se odlučimo za region.

Državljani Srbije u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju mogu da uđu i borave samo sa važećom biometrijskom ličnom kartom.

Ona, naravno, mora biti ispravna, neoštećena i u roku trajanja tokom celog boravka. Ukoliko u ove zemlje ipak krenemo sa pasošem, on mora da važi tokom boravka, mada se uvek savetuje da ima bar tri meseca važnosti, naročito ako smo u tranzitu.

Šta srpski turisti najčešće zaborave

Pored samog roka važenja pasoša, izdvajaju se tri ključne stvari na kojima srpski turisti redovno "padaju":

Zamka zvana "dečji pasoš": Roditelji često zaboravljaju da se dečji pasoši izdaju na znatno kraći rok nego za odrasle. Zbog toga se dečje putne isprave mnogo brže nađu ispod onog kritičnog limita od tri ili šest meseci. Pre nego što uplatimo prvu ratu za porodični aranžman, neka prva stavka bude provera dečjih pasoša.

Pečati i "potrošene" stranice: Možda naš pasoš važi još pet godina, ali treba proveriti koliko slobodnih strana ima? Mnoge zemlje zahtevaju da u pasošu imamo najmanje dve potpuno prazne, uzastopne stranice kako bi imali gde da utisnu pečate ili vize. Ako to ne ispunimo, rizikujemo da nas službenik kome je loš dan možda ne pusti u zemlju.

Saglasnost za maloletnu decu: Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem, bakom, dekom, prijateljima ili u okviru sportske/školske grupe, obavezno je imati pismenu saglasnost roditelja (ili drugog roditelja koji ne putuje), overenu kod javnog beležnika (notara). Granična policija ovo striktno proverava, pa ne treba rizikovati.

Autor: Iva Besarabić