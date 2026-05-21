Izdato upozorenje zbog VREMENSKIH NEPOGODA U PETAK I SUBOTU! Evo gde će biti na snazi narandžasti meteo-alarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se sutra i u subotu na području Srbije očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

U petak i subotu biće promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar, i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, navodi RHMZ.

Narandžasti mete-alarm, koji označava opasno vreme, sutra će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Iz RHMZ-a navode da će sutra i u subotu kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviti blago smanjenje tegoba, ali se izvestan oprez savetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima.

- Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima - dodaju iz RHMZ.

Autor: S.M.