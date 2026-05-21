Putem Svetog Vasilija – 50 učenika iz Beograda i Velike Plane krenulo ka Hercegovini i Crnoj Gori

Pedeset učenika sa Palilule iz Beograda i iz Velike Plane krenulo je i ove godine put svetinja Crne Gore i Hercegovine, u okviru tradicionalnog putovanja čiji je cilj upoznavanje mladih sa duhovnom, kulturnom i istorijskom baštinom srpskog naroda.

Na početku puta, za učenike je organizovan prijem u Ambasadi Republike Srbije u Crnoj Gori, nakon čega nastavljaju put ka manastiru Ostrog, jednoj od najvećih pravoslavnih svetinja.

Planirano je da deca prenoće u podnožju manastira, a u jutarnjim časovima prisustvuju službi i celivaju mošti Svetog Vasilija Ostroškog.

Nakon Ostroga, putovanje se nastavlja ka Trebinju, gde će učenici obići rodnu kuću Svetog Vasilija, kao i manastir Tvrdoš. Tokom boravka u Istočnoj Hercegovini, deca će posetiti brojne znamenitosti ovog kraja i imati priliku da se bliže upoznaju sa istorijom, tradicijom i duhovnim nasleđem srpskog naroda.

Učenicima je srećan put poželeo načelnik Podunavskog upravnog okruga, koji je istakao da su ovakva putovanja od izuzetnog značaja za mlade generacije.

„Važno je da deca upoznaju istoriju svoga naroda, svoje korene, svetinje i stradalna mesta. Drina nije reka koja razdvaja naš narod, već kičma našeg naroda koja nas spaja“, poručio je načelnik.

On je posebnu zahvalnost uputio Luki Petroviću, direktoru Elektroprivrede Republike Srpske, na podršci i organizaciji dolaska dece iz Srbije u Hercegovinu.

Pomoćnik ministra prosvete Ivan Ćilerdžić istakao je da su ovakvi vidovi saradnje među decom veoma važni, jer upravo kroz ovakva putovanja mladi imaju priliku da se upoznaju sa istorijom i duhovnim vrednostima svog naroda.

„Povezivanje dece iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore od velikog je značaja za budućnost našeg naroda“, poručio je Ćilerdžić, poželevši učenicima srećan put, dobro zdravlje i blagosloven boravak u svetinjama.

Autor: S.M.