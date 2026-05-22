SPC DANAS SLAVI LETNJEG SVETOG NIKOLU: Ako vam je ovo preslava, jednu stvar nikako ne smete da radite, a evo šta se poklanja deci

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 22. maja, slave mladog Svetog Nikolu, praznik posvećen danu kada su mošti ovog najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Ovaj svetac se smatra zaštitnikom dece, učenih ljudi, trgovaca, mornara i putnika, a današnji praznik mnoga mesta i porodice obeležavaju kao malu slavu, zavetinu ili preslavu.

Praznik je spomen na prenos moštiju Svetog Nikole iz Mire, drevnog grada u antičkoj Likiji, u italijanski Bari, gde one i danas počivaju. Istorija i predanje beleže da su se prilikom prenosa svetih moštiju desila mnoga čudesa i isceljenja bolesnih, hromih, slepih, gluvih i besomučnih, što se, prema svedočenjima vernika, dešava i dan-danas kada se ovom svetitelju mole u nevolji ili bolesti. U srpskoj istoriji posebno je upamćeno čudo po kojem je Sveti Nikola povratio vid slepom srpskom kralju Svetom Stefanu Dečanskom.

Ko je bio Sveti Nikola?

Sveti Nikola je rođen u gradu Patari, u oblasti Likije, na teritoriji današnje Male Azije. Bio je jedinac iz bogate i ugledne porodice, a njegovi roditelji Teofan i Nona pripadali su višoj klasi i bili poznati po tome što su često činili milostinju siromašnima.

Smatran svecem još za života, Sveti Nikola je bio izuzetno skroman i čestit čovek koji je siromašnima pomagao krišom, čineći dobra dela daleko od očiju javnosti.

Narodni običaji: Šta danas ne valja raditi?

Kod nas se ovaj svetac najmasovnije proslavlja na Nikoljdan, 19. decembra, u znak sećanja na svetiteljevu smrt 343. godine. Ipak, prenos moštiju je podjednako važan praznik. Oni koji slave zimski Nikoljdan, današnji dan obeležavaju kao preslavu, i obrnuto.

Iako kalendarski ne pripada letu, zbog najčešće lepog vremena na ovaj dan, praznik je u narodu ostao upamćen kao letnji Sveti Nikola, a ponegde ga zovu i Nikolice.

Prema običajnom kalendaru, na današnji dan ne valja raditi kućne poslove. Takođe, u nekim krajevima se zadržao lep običaj da se na ovaj praznik daruju deca, upravo zato što je Sveti Nikola njihov verni zaštitnik.

Kao svoju gradsku slavu letnjeg Svetog Nikolu zvanično obeležavaju Kikinda i Šid.

Autor: D.S.