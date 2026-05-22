LETO JE NJIHOVO DOBA: Kad ugledate stršljena, nemojte ni slučajno da napravite OVU grešku!

Sa dolaskom toplijih dana i letnje sezone, u prirodi, ali i u blizini naših domova, sve češće se srećemo sa insektima koji s razlogom nose titulu "najopasnijih". Među njima posebno mesto zauzima stršljen, džinovski srodnik osa koji je široko rasprostranjen na našim prostorima.

Iako sam pogled na njega izaziva nelagodu, mnogi mitovi i narodni strahovi su preuveličani. Ipak, jedna ključna greška u ponašanju može dovesti do izuzetno bolnih posledica.

Zlatno pravilo: Nikako nemojte raditi OVO

Kada vam stršljen proleti pored glave ili se spusti na sto, najgora stvar koju možete da uradite jeste da panično mašete rukama, pokušavate da ga udarite ili počnete da bežite.

Nagli pokreti i mahanje rukama dodatno razdražuju i plaše insekta. On to doživljava kao direktan napad na sebe i automatski prelazi u odbrambeni mod, što se završava ubodom. Najbolja i najsigurnija strategija jeste da ostanete potpuno mirni i sabrani i sačekate da insekt sam odleti. Stršljeni su u pravilu znatno manje nervozni i manje skloni ubadanju od manjih osa.

Kako smanjiti rizik na minimum tokom boravka u prirodi

Da biste maksimalno smanjili šansu za bliski susret sa stršljenom, pridržavajte se ovih jednostavnih saveta stručnjaka:

- Birajte neutralne boje: Izbegavajte jarku i šarenu odeću koja vizuelno podseća na cveće i privlači insekte.

- Oprezno sa mirisima: Jaki cvetni parfemi, slatka kozmetika, ali i miris znoja, dokazano privlače stršljene.

- Ne hodajte bosi: Nošenje obuće na travi ili u blizini šumskih predela drastično smanjuje šansu da slučajno nagazite na insekta i izazovete njegovu reakciju.

- Zaštitite kožu: Tokom boravka u gustoj vegetaciji ili blizu mesta gde mogu biti njihova staništa (stara stabla, tavani, strehe), preporučuje se nošenje duže odeće preko izloženih delova tela.

Šta ako dođe do uboda?

Iako je otrov stršljena po svom hemijskom sastavu zapravo manje toksičan od osinjeg, ubod znatno više boli. Razlog leži u debljoj i dužoj žaoki koja prodire duboko u kožu, kao i u visokoj koncentraciji supstance koja izaziva snažan osećaj pečenja.

Za zdravog čoveka jedan ubod po pravilu nije smrtonosan. Ipak, hitna medicinska pomoć je obavezna u sledećim situacijama:

- Alergijske reakcije: Ako ste skloni alergijama ili primetite dramatične simptome poput teškog disanja, gušenja, opšte slabosti ili jakog osipa.

- Opasna mesta uboda: Ako vas stršljen ubode u predelu usta, jezika ili grla, jer brzo oticanje može zatvoriti disajne puteve i dovesti do gušenja.



Autor: D.S.