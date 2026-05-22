Zmije prvo dolaze u ovaj deo kuće: Kriju se na mestima gde niko ni ne gleda, obavezno proverite

Dolazak toplijih dana povećava mogućnost da se zmije pojave u dvorištima, podrumima, garažama, ali ponekad i unutar kuće. Stručnjaci ističu da ovi gmizavci uglavnom ne traže kontakt sa ljudima, već mesta koja su topla, mračna i zaklonjena.

Jedan od prostora koji mnogi retko proveravaju jeste deo iza frižidera i zamrzivača, gde zmije mogu pronaći uslove koji im odgovaraju.

Zmije su hladnokrvne životinje i često traže mesta sa stabilnom temperaturom. Zadnji deo kuhinjskih aparata, posebno frižidera, emituje toplotu zbog rada motora i kondenzatora, što može privući gmizavce.

Pored toplote, iza bele tehnike se često zadržava vlaga i kondenzacija, a upravo kombinacija toplog i vlažnog prostora predstavlja pogodno sklonište.

Dodatni problem može biti i prisustvo glodara ili insekata, jer oni predstavljaju izvor hrane za zmije.

Znakovi da se zmija možda uvukla u dom

Jedan od najčešćih znakova prisustva zmije jeste svučena koža, odnosno svlak, koji se može pronaći iza kuhinjskih elemenata ili uz zidove.

Ljudi ponekad primete i neobično šuškanje tokom noći, posebno iza frižidera ili ormarića. Stručnjaci savetuju da se u slučaju sumnje proveri prostor uz zidove i iza aparata, jer se zmije uglavnom kreću uz ivice prostorija gde se osećaju sigurnije.

Kako smanjiti mogućnost da zmije uđu u kuću

Redovno pomeranje i čišćenje iza frižidera, zamrzivača i drugih velikih aparata može pomoći da se uklone vlaga, ostaci hrane i potencijalna skloništa za glodare.

Važno je zatvoriti otvore oko cevi, ventilacije i odvoda, jer upravo kroz takve prolaze zmije najčešće ulaze u kuće i stanove.

Dvorište takođe igra veliku ulogu. Gomile dasaka, starog crepa, kamenja ili visoka trava mogu postati idealna mesta za skrivanje gmizavaca.

Šta uraditi ako primetite zmiju u kući

Ako ugledate zmiju u zatvorenom prostoru, stručnjaci savetuju da ne pravite nagle pokrete i da ne pokušavate sami da je uhvatite ukoliko niste obučeni za to.Najbezbednije je omogućiti joj izlaz otvaranjem vrata ka spoljašnjem prostoru i pozvati nadležne službe ili stručnjake za hvatanje zmija.

Posebno se savetuje oprez ako ne možete sa sigurnošću da procenite o kojoj vrsti zmije je reč, piše Krstarica".

Najvažnije je sprečiti ulazak gmizavaca

Snake najčešće ulazi u kuće u potrazi za hranom, vodom i skloništem. Zato stručnjaci naglašavaju da je održavanje doma i dvorišta urednim najbolja preventiva protiv neželjenih gostiju tokom toplijih meseci.

Autor: S.M.