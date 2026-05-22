PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA (12) Poželela ukućanima laku noć, a onda joj se izgubio trag: Evo gde je provela noć

Danas oko 13 sati pronađena je devojčica (12) iz Kačareva čija je tetka prijavila da je noćas nestala.

E. J. (12) iz Kačareva pronađena je danas na teritoriji Pančeva, potvrđeno je iz PU Pančevo.

Prrema nezvaničnim saznanjima, Elena koja se vodila kao nestala devojčica, sinoć je napustila kuću u kojoj stanuje kako bi otišla kod svog dečka.

- Nije obavestila tetku koja je njen zakonski staratelj da odlazi kod dečka, zbog čega se veruje da je žena prvo pomislila na najgore i brzo otišla u policiju kako bi prijavila nestanak devojčice - rekao je izvor.

Tetka joj oduzela telefon pre nestanka

Tetka koja brine o devojčici je ispričala je za medije da je jako zabrinuta, budući da je reč o detetu koje je majka napustila kad je imala svega 6 godina.

- Sa njom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske, trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo videli, a ranac je ponela sa sobom - priča tetka nestale devojčice.

Kako ističe, telefon joj je nedavno oduzela zbog kazne, a sada ga nosi u policijsku stanicu, nadajući se da može da pomogne.

Autor: S.M.