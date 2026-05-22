Gonoreja i sifilis na rekordnom nivou u Evropi: Stručnjaci upozoravaju na alarmantan rast polno prenosivih infekcija

Gonoreja i sifilis beleže rekordan rast širom Evrope, upozoravaju stručnjaci. Broj polno prenosivih infekcija naglo raste, posebno među mladima.

Broj slučajeva gonoreje i sifilisa u Evropi dostigao je najviši nivo u poslednjih deset godina, upozoravaju evropski zdravstveni stručnjaci. Novi podaci pokazuju da su polno prenosive infekcije u naglom porastu, dok stručnjaci kao glavne razloge navode promene seksualnih navika i nedovoljnu dostupnost testiranja.

Prema izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), broj slučajeva gonoreje porastao je za čak 303 odsto između 2015. i 2024. godine, dok se broj slučajeva sifilisa više nego udvostručio.

Rekordan broj infekcija

Tokom 2024. godine u Evropi je registrovano:

* 106.331 slučaj gonoreje

* 45.577 slučajeva sifilisa

* 213.443 slučaja hlamidije

Hlamidija je i dalje najčešće prijavljivana polno prenosiva infekcija.

Stručnjaci upozoravaju da nelečene infekcije mogu izazvati ozbiljne posledice, uključujući hronični bol, neplodnost, kao i oštećenja srca i nervnog sistema kod osoba obolelih od sifilisa.



Zdravstvene vlasti posebno su istakle „uznemirujući“ porast kongenitalnog sifilisa — slučajeva kada se infekcija prenosi sa majke na bebu tokom trudnoće.

Broj ovih slučajeva skoro je udvostručen u samo godinu dana — sa 78 slučajeva u 2023. na 140 tokom 2024. godine u zemljama koje dostavljaju podatke ECDC-u.

Kongenitalni sifilis može izazvati ozbiljne i trajne zdravstvene komplikacije kod novorođenčadi.

Najugroženije grupe

Prema podacima ECDC-a, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima i dalje predstavljaju grupu sa najvećim rastom broja infekcija gonorejom i sifilisom.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da broj slučajeva sifilisa raste i među heteroseksualnim osobama, posebno među ženama reproduktivnog uzrasta.

Problem dostupnosti testiranja

ECDC upozorava da mnoge evropske zemlje i dalje nemaju dovoljno dostupne i besplatne testove za polno prenosive infekcije.

Čak 13 od 29 zemalja koje su dostavile podatke i dalje naplaćuje osnovna STI testiranja građanima.

Zdravstveni stručnjaci zato pozivaju na:

* lakši pristup testiranju

* brže lečenje

* bolje informisanje partnera

* jačanje preventivnih kampanja

Stručnjaci traže hitne mere

- Polno prenosive infekcije rastu već deset godina i dostigle su rekordne nivoe tokom 2024. godine - upozorio je Bruno Ćanćo iz ECDC-a i naglasio da bez hitnih mera postoji opasnost da se trend nastavi, uz još ozbiljnije zdravstvene posledice i veće nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti.

Autor: D.Bošković