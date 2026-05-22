Posle raskida zahteva da mu vrati sve poklone: Bizaran kraj ljubavi o kome bruji cela Srbija, momak traži nazad i njen donji veš

Ljubavne veze prolaze kroz različite uspone i padove, a njihov kraj često sa sobom ne odnosi samo emocije. Posle raskida često ostaju nerešena pitanja, od zajedničkih planova i uspomena pa sve do stvari koje su partneri jedno drugom poklanjali tokom veze. Kada se u celu priču umešaju skuplji pokloni, granica između emotivnog i materijalnog neretko postane razlog za nove sukobe.

Upravo jedna takva situacija pokrenula je lavinu komentara na Reditu, gde je jedna Srpkinja potražila savet zbog problema svoje drugarice. Kako je navela, nakon raskida veze koja je trajala šest meseci, bivši momak počeo je da traži da mu se vrate svi pokloni koje je kupovao tokom njihove veze.

"Pretio je i tužbom"

"U pitanju je telefon koji je uzeo na svoje ime i otplaćuje ga, a poklonio je njoj (ima snimak kako otvara poklon se telefonom i čokoladicama unutra). Drugi poklon je Sony koji je uzeo kao dodatak na ugovor u drugoj državi (znači dobio ga za džabe i dao njoj kao poklon). Ostali pokloni su donji veš, trenerka, patike, šminka, znaci potrošni pokloni", napisala je ona.

Kako navodi, bivši partner je istovremeno pretio tužbom, ali je, prema njenim tvrdnjama, u više navrata odbijao dogovore da se lično vide i preuzme poklone. Takođe, tvrdi da nije želeo ni da dostavi adresu na koju bi stvari koje traži mogli da budu poslati.

Na kraju objave upitala je da li neko može da traži povraćaj poklona nakon raskida i na koji način bi takav zahtev mogao da se ostvari, posebno u situaciji kada su predmeti uručeni kao pokloni tokom veze.

"Al' se nakupovao lik za 6 meseci veze, kralj"

Objava je ubrzo privukla veliku pažnju korisnika, a mnogi nisu krili iznenađenje zbog cele situacije. U komentarima su se nizale reakcije, od onih koji su smatrali da bi sve stvari trebalo vratiti do onih koji su oštro kritikovali ideju da se pokloni nakon raskida traže nazad. Bilo je i onih koji su bili šokirani da je za 6 meseci veze uspeo da joj kupi sve navedene stvari.

"Ja bih sve to vratila", "Da li neko može da padne toliko nisko da nešto pokloni pa traži nazad? Stvarno je bolje ništa i ne poklanjati nikome ako će već tražiti posle nazad", "Al' se nakupovao lik za šest meseci veze, kralj", glasili su neki od komentara ispod objave.

Kako je pitanje postavljeno u odeljku "Pravni saveti", veliki broj korisnika pokušao je da pruži odgovor iz pravnog ugla, pa su u komentarima počela različita tumačenja cele situacije.

"Ima 100% šanse da dobije tužbu"

Jedan korisnik naveo je da, prema njegovom tumačenju zakona, postoji mogućnost potraživanja poklona u određenim okolnostima:

"Prema ZOO, on ima pravo na potraživanje poklona nazad, bukvalno samo da napomene da je poklon dat uz očekivanje koje nije ispunjeno (npr. očekivao je brak koji se nije desio), posebno što je poklon telefon koji je kod operatera zaveden na njegovo ime i još uvek isplaćuje rate - tu bukvalno on ima 100% šanse da dobije tužbu", napisao je jedan korisnik.

Drugi je izneo drugačije objašnjenje:

"Poklonodavac može opozvati poklon ako se poklonoprimac prema njemu ili njemu bliskom licu pokaže kao grubo nezahvalan. Po našem zakonu poklon se pravno reguliše samo ugovorom. Za poklon (zavisi od naslednog reda) se plaća i porez. Sve ostalo je usmeni dogovor, i sve što je na tuđe ime bi trebalo da može da se vrati."

I drugima se desilo slično

Na kraju su se javili i korisnici koji tvrde da su prošli kroz slična iskustva. Jedna devojka podelila je svoju priču i način na koji je navodno rešila gotovo identičnu situaciju:

"I moj bivši je isto pokušao sa telefonom. Dogovorili smo se da mu vratim, a onda sam i ja njemu obračunala 18 kirija. Dođe mi 7.000 evra, pa je odlučio da ipak zadržim telefon koji mi je isto dao na poklon", napisala je ona.

Autor: D.Bošković