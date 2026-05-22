SVI JE PALIMO ČIM STIGNE JUN, A RETKO KO JE ČISTI: Trik od 10 minuta za čišćenje aparata koji vam 'jede' zdravlje i struju

Jun nam donosi prve prave letnje žege, a sa njima i onaj čuveni trenutak kada u kući ili kancelariji posežemo za daljinskim upravljačem klima uređaja. Ipak, pre nego što pritisnete dugme "on", zapitajte se: kada je ovaj aparat poslednji put očišćen?

Ako je odgovor "prošlog leta", unutrašnjost vaše klime je trenutno leglo prašine, grinja, buđi i opasnih bakterija (uključujući i zloglasnu Legonelu). Kada upalite klimu, sve to struji direktno u vaša pluća, izazivajući alergije, kašalj i glavobolju. Pored toga, zapušeni filteri teraju klimu da radi "u preticanju", što dramatično povećava vaš račun za struju.

Srećom, ne morate da čekate servisere i plaćate hiljade dinara. Unutrašnju jedinicu klime možete detaljno da očistite sami za samo 10 minuta, a sve što vam treba su topla voda, malo sapunice i jedno jeftino sredstvo iz apoteke.

Pre nego što počnete, obavezno isključite klimu iz struje (izvucite utikač ili spustite osigurač).

1. Skidanje i pranje filtera

Pažljivo uhvatite poklopac unutrašnje jedinice sa bočnih strana i povucite ga nagore. Videćete dve velike, zakrivljene plastične mrežice (filtere). Polako ih otkačite i izvucite.

Pranje: Odnesite ih u kupatilo i istuširajte toplom vodom sa unutrašnje strane (kako bi voda izgurala prašinu napolje). Ako su jako prljave, utrljajte malo tečnog sapuna ili deterdženta za sudove, protrljajte mekanom sunđerom i dobro isperite.

Sušenje: Ostavite ih da se potpuno osuše na vazduhu. Nikako ih ne sušite fenom ili na suncu kako se plastika ne bi deformisala.

2. Dezinfekcija "srca" klime

Dok se filteri suše, pogledajte u unutrašnjost klime. Videćete metalne rešetke (saće). Tu se kriju bakterije i neprijatni mirisi.

Tajna formula: U običnu prskalicu (bočicu sa raspršivačem) sipajte 70% medicinski alkohol (možete dodati i par kapi eteričnog ulja nane ili lavande za lep miris).

Prskanje: Obilno isprskajte alkohol po metalnim rešetkama. Alkohol će momentalno ubiti sve mikroorganizme, a višak tečnosti će kroz drenažno crevo sam otići napolje.



3. Čišćenje krilaca i spoljnog dela

Uzmite vlažnu krpu (takođe poprskanu alkoholom) i prebrišite plastična krilca koja usmeravaju vazduh, kao i spoljašnji deo kutije gde se najčešće taloži prašina.

Autor: D.Bošković