Stanje na granicama tokom večeri: Evo gde se večeras čeka i do sat vremena, oglasio se AMSS

Putnički automobili čekaju pola sata u oba smera na graničnom prelazu Gradina, dok su zadržavanja za teretna vozila od sat vremena evidentirana na izlazu iz Srbije na Batrovcima, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kako navode iz AMSS, početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a zatim i na svim frekventnijim putnim pravcima širom zemlje.

AMSS upozorava vozače i da je u toku sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i zastoja, pa se apeluje na oprez i strpljenje za volanom.

