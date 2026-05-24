UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU: Danas sunčano i toplo, najavljen PORAST TEMPERATURE, ali su u OVOM DELU moguće nepogode

U Srbiji u većem delu dana danas pretežno sunčano i toplo, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 10 do 15, a najviša od 24 do 29 stepeni.

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, s najnižom temperaturom od 12 do 15, a najvišom oko 28 stepeni.

