NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU NA PUTEVIMA: Ovo morate da znate ako planirate putovanje

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju sat vremena na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji takođe nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

I danas se u prvom delu dana očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima i omiljenim šetalištima građana.

U popodnevnim satima biće više vozila na prilazima većim gradovima,uz moguće zastoje na deonicama gde su u toku radovi, napominju iz AMSS-a.

