AKTUELNO

Društvo

GUŽVE NA GRANICAMA: Na Batrovcima čekanje i do sat vremena, na teretnim prelazima i do tri sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Uprava Carina ||

Putnička vozila danas čekaju oko sat vremena na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na prelazu Badovinci zadržavanje na ulazu iznosi oko 45 minuta. Takođe, na prelazu Gostun zabeležena su čekanja od oko pola sata na izlazu iz zemlje, kao i na Špiljanima u oba pravca.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni čekaju oko tri sata na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci i Šid.

Iz JP „Putevi Srbije“ navode da na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja.

Autor: D.S.

#AMSS

#Batrovci

#Gostun

#Granični prelazi

#Gužve

#KAMIONI

#Saobraćaj

#Srbija

#Šid

#Špiljani

POVEZANE VESTI

Društvo

I dalje gužve na granicama! Putnička vozila na Batrovcima čekaju DVA SATA

Društvo

Teretnjaci čekaju sat vremena na izlazu iz Srbije na Batrovcima

Društvo

Čeka se i do TRI sata! Oglasio se AMSS: Velike gužve na ovim graničnim prelazima

Društvo

AMSS: Kamioni za izlaz na Batrovcima čekaju tri sata, na Kelebiji sat vremena

Društvo

Najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima: Kamioni ČEKAJU I DO 4 SATA, a putnička vozila...

Društvo

Gužve na graničnim prelazima tokom večeri: Evo koliko se tačno i gde čeka