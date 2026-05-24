GUŽVE NA GRANICAMA: Na Batrovcima čekanje i do sat vremena, na teretnim prelazima i do tri sata

Putnička vozila danas čekaju oko sat vremena na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na prelazu Badovinci zadržavanje na ulazu iznosi oko 45 minuta. Takođe, na prelazu Gostun zabeležena su čekanja od oko pola sata na izlazu iz zemlje, kao i na Špiljanima u oba pravca.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni čekaju oko tri sata na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci i Šid.

Iz JP „Putevi Srbije“ navode da na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja.

Autor: D.S.