SUTRA NIKAKO NE SPREMAJTE OVU NAMIRNICU! Slavimo svetiteljku koja štiti od teških bolesti, a posle podneva jednu stvar nikako ne radite!

Srpska pravoslavna crkva i vernici 26. maja obeležavaju praznik posvećen Svetoj mučenici Glikeriji, jednoj od ranohrišćanskih svetiteljki čiji je život, prema predanju, obeležen neustrašivom verom i čudesnim događajima koji se i danas prepričavaju.

Njena priča zauzima posebno mesto u crkvenom predanju zbog brojnih iskušenja kroz koja je prošla, ali i duhovne snage koju je pokazala.

Sveta Glikerija je živela u vreme rimskog cara Antonina, u periodu progona hrišćana. Bila je pozvana da prinese žrtvu paganskom idolu, ali je to odlučno odbila, te je na svom čelu nacrtala krst i time pokazala svoju veru. Kada je namesnik upitao gde joj je baklja koju su nosili drugi, odgovorila je rečima: "Ovo je moja baklja", pokazujući na krst.

Čudesna zaštita u tamnici i ognju

Nakon njenog ispovedanja vere, prema predanju, dogodilo se čudo – grom je udario u idol i razbio ga u komade.

Preživela glad: Zbog toga je bačena u tamnicu, gde je trebalo da umre od gladi. Međutim, anđeo joj je, kako se veruje, donosio snagu i hranu, pa je ostala živa i zdrava. Zatvorski čuvari su je kasnije zatekli nepovređenu i obasjanu svetlošću.

Vatra joj nije mogla ništa: Nakon tamnice, prema predanju, bila je bačena u oganj, ali vatra joj nije naškodila. Stajala je usred plamena i molila se, pevajući hvalu Bogu.

Kraj ovozemaljskog života: Na kraju je bačena pred lavove, gde je, kako se veruje, mirno predala svoju dušu, zbog čega se u hrišćanskoj tradiciji smatra mučenicom i simbolom nepokolebljive vere.

Narodni običaji i verovanja: Šta sutra nikako ne valja raditi?

U mnogim krajevima Srbije i danas se strogo čuvaju običaji vezani za ovaj praznik, a vernici se pridržavaju posebnih pravila kako bi sačuvali zdravlje i mir u domu.

Zabrana za jednu namirnicu: Na ovaj dan se tradicionalno ne sprema i ne jede meso, u znak poštovanja prema svetiteljki i njenom stradanju.

Izbegavajte vatru: Takođe, veruje se da bi trebalo izbegavati paljenje vatre posle podneva. U nekim mestima se zbog toga svesno ne lože peći i ne pale sveće.

