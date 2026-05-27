STANJE NA PUTEVIMA: Teretnjaci na Horgošu čekaju 6 sati, na Šidu i Kelebiji po 5

Na graničnim prelazima u Srbiji jutros nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci na pojedinim prelazima čekaju i po više sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja beleže se na Horgošu, gde kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko šest sati. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila zadržavaju se tri sata, na Šidu i Kelebiji po pet sati, na Bezdanu dva sata, dok se na Đerdapu i Srpskoj Crnji čeka oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.

Kako navode iz AMSS-a, ni na naplatnim rampama na auto-putevima u Srbiji nema čekanja, a saobraćaj se odvija po suvim kolovozima uz dobru vidljivost i povoljne vremenske uslove.

Ipak, zbog početka građevinske sezone na brojnim deonicama u toku su radovi, pa vozači na pojedinim putevima mogu očekivati usporenu vožnju i kraća zadržavanja. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se i u gradovima, posebno u jutarnjim i popodnevnim časovima.

Autor: Iva Besarabić