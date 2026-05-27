PANIKA U POPULARNOJ SRPSKOJ BANJI: Primećena najotrovnija ZMIJA u Evropi - Društvenim mrežama se munjemito širi FOTOGRAFIJA

U Sokobanji, tačnije na gradskoj plaži Župan, primećen je poskok, najotrovnija zmija u Evropi, koja se doslovno stopila sa prirodnim okruženjem, te nije na prvi pogled lako uočljiva, na šta su meštani ove banje upozorili ostale na opasnost koja vreba.

Uveliko je počela priprema za predstojeću letnju sezonu u Srbiji, ali je sa prvim vrelim danima stiglo i ozbiljno upozorenje za sve posetioce.

Naime, na popularnoj plaži Župan u Sokobanji, koja se nalazi na svega desetak minuta hoda od samog centra banje, primećen je poskok, najopasnija i najotrovnija zmija na našim prostorima.

Međutim, autorka fotografije priložila je u komentarima ispod objave na Fejsbuku i drugu fotografiju poskoka na kojoj se vidi da je zmija povređena.

- Ima rog na glavi, nešto je povređen, a krenuo je da se brani kada mu je jedna žena prišla bliže telefonom. Slika je mutna jer je slikano izdaleka - napisala je ona.

Zmija se potpuno stopila sa prirodom, što je i jedna od neverovatnih sposobnosti poskoka - boja njegovog tela, koja varira od sive, preko pepeljaste, pa sve do braon tonova, savršeno imitira boju stena, lišća i tla.

Inače, poskok je naša najpoznatija i najjača otrovnica, ne samo kod nas nego i u Evropi. U proseku naraste od 70 do 80 centimetara. Zanimljivo je da ih u Srbiji ima na različitim nadmorskim visinama - od 200 pa sve do 2.200 metara.

Kako razlikovati otrovnu zmiju od neotrovne

Čuveni srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, ranije je za "Blic" objasnio kako da razlikujemo otrovnu zmiju od neotrovne. Kako kaže, poskok je jedna od prepoznatljivih otrovnih zmija u Srbiji.

Poskok se prepoznaje po romboidima, rogu na glavi i po tome što narastu od 70 do 80 centimetara", kaže on.

Šta ako vas ujede poskok

Prema rečima biologa Kristijana Ovarija, kada vas poskok ugrize, imate dobrih četiri sata peške fore da odete kod lekara i primite protivotrov. To vreme je i više nego dovoljno.

Autor: Iva Besarabić