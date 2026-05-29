SJAJNE VESTI ZA SRPSKI TURIZAM: Zabeležen ozbiljan skok poseta, domaći turisti napravili bum!

Turizam u Srbiji nastavlja da beleži odlične rezultate! U aprilu ove godine zabeležen je skok broja dolazaka turista za 8,6 odsto u odnosu na isti mesec 2025. godine, zvanično je objavio Republički zavod za statistiku (RZS).

Pored većeg broja dolazaka, zabeležen je i opšti porast broja noćenja, koji je u poređenju sa aprilom prošle godine veći za 3,8 odsto.

Domaći turisti spasili sezonu, stranci blago podbacili

Kada se podaci detaljnije analiziraju, jasno se vidi da su domaći gosti bili izuzetno aktivni tokom proleća. Broj noćenja domaćih turista skočio je za čak 8,2 odsto u odnosu na prošlogodišnji april, što pokazuje da građani Srbije sve više biraju domaće destinacije, banje i planinske centre za svoj odmor.

Sa druge strane, kod inostranih gostiju zabeleženo je blago zatišje. Broj noćenja stranih turista u aprilu ove godine bio je manji za 0,2 odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine. Ipak, zahvaljujući jakom talas domaćih posetilaca, ukupni bilans srpskog turizma ostaje u debelom plusu.

